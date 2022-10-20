Erden Timur'dan canlı yayında flaş sözler! "Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe"

"BU KURGUYU YAPANIN BAŞINA YIKARIZ"

"Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verildi. Biz ise VAR odası diye bir şey göremedik. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız!"