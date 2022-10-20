Erden Timur'dan canlı yayında flaş sözler! "Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe"

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında konuştu.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında konuştu.
Sert açıklamalarda bulunan Timur, "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız ifadesini kullandı.
İşte Timur'un o sözleri...
"TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ ADALET"
"Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."
"BU KURGUYU YAPANIN BAŞINA YIKARIZ"
"Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verildi. Biz ise VAR odası diye bir şey göremedik. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız!"
"METE KALKAVAN'A NASIL SORUŞTURMA AÇILMAZ?"
"Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız. Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında karşı takımın formasını giyip maça gidebilir? Mete Kalkavan da travmalı hakemlerden biri. Hadi yaptı diyelim, nasıl soruşturma açılmaz?"
"EKRAN BAŞINDA SÜREKLİ YUMRUK YEMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"
"VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz."
"GEREKENLERİ BUNDAN SONRA FARKLI BİR BOYUTTA YAPACAĞIZ"
"Bu yol sabır gerektiriyor. Hemen her şeyin değişmesini bekliyorsak, nasıl bir yol olduğunu bilmiyoruz demektir. Bunun için kararlılık gerekiyor, sabır gerekiyor ve yılmamak gerekiyor. Gerekenleri yapıyoruz, bundan sonra da çok farklı bir boyutta yapacağız."
"POZİSYONLAR GALATASARAY'IN ALEYHİNE OLUNCA HEMEN GÖSTERİLİYOR"
Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor, demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor ve doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor. Ancak Galatasaray'ın aleyhine olduğu zaman, bu pozisyonlar hemen gösteriliyor. TFF'de bu görüntüler inceleniyor ancak Icardi'nin pozisyonunda net bir açı yok. Belçikalı bir yetkili pozisyonun penaltı olduğunu fark ediyor ve kale arkası kamerası olduğu sonra akıllarına geliyor.
"YÖNETMENLERİN SEÇTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KULÜPLER GÖNDERİYOR"
"Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından gönderildiği çok bariz. Yayıncı kuruluş, gol atan oyuncunun ailesinin olduğu locayı nereden biliyor? Yayıncı kuruluşla VAR aynı görüntüleri inceliyor, yani böyle bir irtibatınız varsa başka şeyler de olabilir."
"İNSANLARI BEZDİRDİNİZ"
O kadar uzman göz, birlikte inceleme yaparken bariz olan konuları görmezden geliyorlar. Bu işi kasıtlı yapan bir kurum var, kimse kimseyi geri zekalı zannetmesin. İnsanları gerçekten bezdirdiniz. Bundan sonra herkesin yaptığı şey ortaya çıkacak."
"VAR ASLA DEVREYE GİRMİYOR"
"Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz bugün başlıyor. Hücum konusunda birçok istatistikte lideriz. Bu işi biri bize akıllıca anlatsın. Hücum istatistikleri bu kadar yüksek olan bir takım var ve bu takımın penaltı pozisyonu yok. VAR da asla devreye girmiyor. Bunun saçmalığını kimse kimseye anlatmakla uğraşmasın."
"GS TV'DEN TAKIMLARIN UĞRADIĞI HAKSIZLIKLARI YAYINLAYACAĞIZ"
"Biz bundan sonra her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız. Tüm kulüplerin sesi olacağız. Tüm takımlarımız için, tüm mecralarımız açık. Sosyal mecralardaki gücümüzü bu mücadele için feda edeceğiz."
"YABANCI HAKEMLERDEN DESTEK ALINABİLİR"
"İngiltere ve Almanya'nın çok güzel işleyen VAR sistemi var. O ülkelerle iş birliği yapılıp, yabancı hakemlerden de destek alınabilir."
"MURAT ILGAZ'IN İSTİFASINI İSTEMEDİK"
Murat Ilgaz'ın istifası konusunda bir şey dile getirmedik. Galatasaray büyük bir camia, satranç tahtasındaki herhangi bir taş için masaya vurmaz. Masaya vurursa vezir için vurur, şah için vurur."
"F.BAHÇE AÇIKLAMAYI ÜSTÜNE ALINDIYSA YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Fenerbahçe'nin açıklaması konusunda bir açıklama yaptık. Zaten çok da bir şey söylemeye gerek yok. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok."
"HAKEMLERİN KALİTESİNDE EKSİKLİK VAR"
"Yabancı hakem gelirse, problemlerin büyük kısmının çözüleceğine inanıyorum. Hakemlerin kalitesinde eksiklik var."
"DAVAMIZDA SEYİT ONBAŞI GİBİYİZ"
"Kendisine çıkar sağlamak için mücadele edenle doğruluk için mücadele eden bir mi ya? Seyit Onbaşı örneğini çok veririm. Yarın hesabına 1 milyon dolar yatırılacak dense o yükü kaldırabilir miydi? Ama davası için kaldırdı. Biz de davamızda onun gibiyiz."
"GÖSTERDİĞİMİZ TAKIM FENERBAHÇE"
Adana Demirspor ile bir problemimiz yok, kayrıldıklarını düşünmüyoruz. Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe. Aksine, Adana Demirspor'a haksızlık da yapıldı. Bu işlerin tamamen düzelmesi için düzenin değişmesi gerekiyor."