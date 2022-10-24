Galatasaray - Alanyaspor maçında Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Alanyaspor'u ağırladığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı karşılaşmanın 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Alanyaspor maçında Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı kartı yorumladı. Toroğlu, "kırmızı kart kararı doğru" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...