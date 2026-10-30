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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Galatasaray sağlık ekibi, Gençlerbirliği, Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sakatlığına rağmen forma giyen Victor Osimhen'i Stuttgart maçı öncesinde dinlendirmeyi değerlendiriyor. Ancak yıldız golcünün yokluğunda takımın hücum gücünde yaşanan düşüş, Okan Buruk'u düşündürüyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 08:51
Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Galatasaray'da son haftalarda attığı gollerle takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Sakatlığına rağmen son karşılaşmalarda forma giyen Nijeryalı yıldızın, Stuttgart ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde dinlendirilmesi gündeme geldi.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Galatasaray sağlık ekibinin, Gençlerbirliği, Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarında yaşadığı sakatlığa rağmen sahaya çıkan 27 yaşındaki golcünün fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak dinlendirilmesini istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Takvim'de yer alan habere göre; sağlık ekibi, Osimhen'in daha ciddi bir sakatlık yaşamaması adına oyuncunun maç temposunun dikkatli şekilde yönetilmesini istiyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Teknik direktör Okan Buruk ise bu konuda henüz net bir karar verebilmiş değil.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Nijeryalı yıldızın forma giymediği karşılaşmalarda Galatasaray'ın hem oyun hem de skor üretme konusunda sıkıntı yaşadığını düşünen deneyimli teknik adamın, Osimhen'in takımdaki önemini göz önünde bulundurarak kararını maç öncesinde vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Konyaspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer alan Osimhen'in sahada olup olmayacağı ise maç günü netlik kazanacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Yıldız futbolcunun fiziksel durumu ve sağlık ekibinden gelecek rapor, Okan Buruk'un kararında belirleyici olacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

KONYA KAFİLESİNDE YER ALDI
Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç için Konya'ya hareket etti.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, kırmızı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı yer almadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Mario Lemina."

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

DERBİDE 2 GOLLE YILDIZLAŞTI
Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde sergilediği performansla bir kez daha ön plana çıktı.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Nijeryalı golcü, rakip fileleri iki kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...

9 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 karşılaşmada görev alan Victor Osimhen, 9 gol ve 3 asistlik performansıyla toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.

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