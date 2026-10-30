Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Konyaspor maçında...
Galatasaray sağlık ekibi, Gençlerbirliği, Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sakatlığına rağmen forma giyen Victor Osimhen'i Stuttgart maçı öncesinde dinlendirmeyi değerlendiriyor. Ancak yıldız golcünün yokluğunda takımın hücum gücünde yaşanan düşüş, Okan Buruk'u düşündürüyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 08:51
Takvim'de yer alan habere göre; sağlık ekibi, Osimhen'in daha ciddi bir sakatlık yaşamaması adına oyuncunun maç temposunun dikkatli şekilde yönetilmesini istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk ise bu konuda henüz net bir karar verebilmiş değil.
Nijeryalı yıldızın forma giymediği karşılaşmalarda Galatasaray'ın hem oyun hem de skor üretme konusunda sıkıntı yaşadığını düşünen deneyimli teknik adamın, Osimhen'in takımdaki önemini göz önünde bulundurarak kararını maç öncesinde vermesi bekleniyor.
Konyaspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer alan Osimhen'in sahada olup olmayacağı ise maç günü netlik kazanacak.
Yıldız futbolcunun fiziksel durumu ve sağlık ekibinden gelecek rapor, Okan Buruk'un kararında belirleyici olacak.
KONYA KAFİLESİNDE YER ALDI
Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç için Konya'ya hareket etti.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, kırmızı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Mario Lemina."
DERBİDE 2 GOLLE YILDIZLAŞTI
Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde sergilediği performansla bir kez daha ön plana çıktı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Nijeryalı golcü, rakip fileleri iki kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.
9 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 karşılaşmada görev alan Victor Osimhen, 9 gol ve 3 asistlik performansıyla toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.
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