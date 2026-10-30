Takvim'de yer alan habere göre; sağlık ekibi, Osimhen'in daha ciddi bir sakatlık yaşamaması adına oyuncunun maç temposunun dikkatli şekilde yönetilmesini istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk ise bu konuda henüz net bir karar verebilmiş değil.