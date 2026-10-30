Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3 Kasım Salı günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde Alman ekibinde peş peşe sakatlık şokları yaşandı. Stuttgart, Galatasaray karşılaşmasında iki önemli futbolcusunun forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 10:20
Her iki futbolcunun da Galatasaray karşısında sahada olamayacağı bildirildi.
Bu gelişmeyle birlikte Stuttgart, İstanbul'da oynanacak zorlu karşılaşmaya iki önemli eksiğiyle çıkacak.
Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart'ı sahasında ağırlayacak.
3 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
RAMS Park'ta gerçekleştirilecek mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde önemli bir galibiyet için sahaya çıkacak.
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