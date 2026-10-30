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Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3 Kasım Salı günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde Alman ekibinde peş peşe sakatlık şokları yaşandı. Stuttgart, Galatasaray karşılaşmasında iki önemli futbolcusunun forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 10:20
Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Stuttgart'ta maç öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı.

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Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!

Alman temsilcisi, kritik mücadele öncesinde iki önemli futbolcusunun forma giyemeyeceğini duyurdu.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre savunma oyuncusu Angelo Stiller'in kas bölgesinde zorlanma tespit edilirken, sol kanatta görev yapan Leo Sauer'in ise kalçasından sakatlandığı belirtildi.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!

Her iki futbolcunun da Galatasaray karşısında sahada olamayacağı bildirildi.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!

Bu gelişmeyle birlikte Stuttgart, İstanbul'da oynanacak zorlu karşılaşmaya iki önemli eksiğiyle çıkacak.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart'ı sahasında ağırlayacak.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!

3 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ta büyük şok!

RAMS Park'ta gerçekleştirilecek mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde önemli bir galibiyet için sahaya çıkacak.

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