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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Galatasaray İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen İsviçreli orta saha Yasin Ayari'yi transfer listesine ekledi. Ada basını, sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki genç oyuncu için temaslara hız verdiğini duyururken, dev kulüp Chelsea'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiğini yazdı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Galatasaray, orta saha transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi gündemine aldı.

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Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için temaslara başladı.

Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Merkez orta sahada görev yapan Ayari'nin güncel piyasa değerinin 45 milyon euro olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

İsveçli futbolcunun Brighton ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Haberde, Brighton'ın Ayari ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.

Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Galatasaray'ın transferde oldukça istekli olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Sarı-kırmızılıların, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Ayari'yi önemli bir seçenek olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Ancak bu transferde Galatasaray'ın karşısına güçlü bir rakip çıkmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi Chelsea'nin de İsveçli orta saha oyuncusuyla ilgilendiği ve transfer yarışında yer aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

YÜKSEK BONSERVİS RİSKİ

Öte yandan, İngiliz ekibinin Ayari için yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde yüksek bir bonservis talebinde bulunma ihtimali var.

Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

OPSİYONU VAR

İsveçli futbolcunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Brighton kontratı bir yıl uzatma opsiyonuna sahip.

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