Galatasaray'da Yasin Ayari sesleri! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı
Galatasaray İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen İsviçreli orta saha Yasin Ayari'yi transfer listesine ekledi. Ada basını, sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki genç oyuncu için temaslara hız verdiğini duyururken, dev kulüp Chelsea'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiğini yazdı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
İsveçli futbolcunun Brighton ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Haberde, Brighton'ın Ayari ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.
Galatasaray'ın transferde oldukça istekli olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Ayari'yi önemli bir seçenek olarak değerlendirdiği kaydedildi.
Ancak bu transferde Galatasaray'ın karşısına güçlü bir rakip çıkmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi Chelsea'nin de İsveçli orta saha oyuncusuyla ilgilendiği ve transfer yarışında yer aldığı öne sürüldü.
YÜKSEK BONSERVİS RİSKİ
Öte yandan, İngiliz ekibinin Ayari için yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde yüksek bir bonservis talebinde bulunma ihtimali var.
OPSİYONU VAR
İsveçli futbolcunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Brighton kontratı bir yıl uzatma opsiyonuna sahip.
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