SON DAKİKA: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'a kavga eylemi nedeniyle 3 maç men ve 100 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı ise kavga eylemi nedeniyle 2 maç men ve 67 bin lira para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 29.10.2026 tarih ve 18 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

Kurulun almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1- SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, 24.10.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 121, GÜNEY ÜST TRİBÜN 205-206, DOĞU ALT TRİBÜN 130-131 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

SAMSUNSPOR A.Ş. hakkında, 25.10.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan, müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunulması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

SAMSUNSPOR A.Ş. Başkanı YÜKSEL YILDIRIM hakkında, 25.10.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan, müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunulması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş. teknik sorumlusu NENAD BJELICA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi SERHAT ÜNGÜR'ün, 24.10.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü görevlisi ÖMER GÖZEN'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 25.10.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 26.10.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN MARATON A2, KAPALI TRİBÜN KAPALI DENİZ A, KALE ARKASI DENİZ TRİBÜN KALE ARKASI DENİZ B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü EKREM HAYYAM DAĞ'ın, müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/A-1/c maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 850.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü İSMAİL DEMİRCİ'nin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü SERHAT SEZGİN'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 26.10.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 670.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 1.400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ 105, 106, 107, 108, 204, 205, 206, 207, 406, 407, 408, 409, DOĞU TRİBÜNÜ 102, 111, 112, 113, GÜNEY TRİBÜNÜ 119, 120, 422, 423, 424, BATI TRİBÜNÜ 102, BATI VIP TRİBÜN BLOK VIP 100 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin,müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI 'nın, kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN 'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN 'un, kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi AHMET AYTAR'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir"