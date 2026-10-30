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Anasayfa Galatasaray Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Galatasaray'dan 2025 yılında Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Vasco ile olan sözleşmesi 2026 yılının sonunda bitecek ve Galatasaray'a geri dönecek olan Cuesta hakkında Brezilya ekibinden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 09:51
Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Galatasaray'dan kiralık olarak Vasco da Gama'da forma giyen Carlos Cuesta hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Vasco da Gama, 33. haftada oynanan Flamengo karşılaşması öncesinde Galatasaray'dan kiralanan Carlos Cuesta'nın sakatlık durumu ve takımdaki geleceği hakkında bir açıklama yaptı.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Brezilya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Carlos Cuesta'nın, Flamengo karşısında sol kalçasında sıkışma sendromuna bağlı ağrıları bulunduğundan forma giyemediği açıklandı.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Öte yandan Vasco da Gama açıklamasında dikkat çeken bir transfer gelişmesine de yer verdi.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Brezilya ekibi, "Vasco da Gama, futbolcu ve Galatasaray, oyuncunun durumu hakkında görüşmeler yürütmektedir." Dedi.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek ve futbolcu Galatasaray'a geri dönecek.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

CUESTA'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, Cuesta'nın transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde, uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satınalma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir." Denilmişti.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Vasco da Gama formasıya 48 maçta süre alan Carlos Cuesta, 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Carlos Cuesta Galatasaray'a geri mi dönecek? Vasco da Gama'dan açıklama geldi!

Galatasaray'a 2024/25 sezonundan ara transferde döneminde gelen 27 yaşındaki stoper, 9 karşılaşmada süre almıştı. Carlos Cuesta kariyerinde daha önce Genk ve Atletico Nacional formalarını da giymişti.

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