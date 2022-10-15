Galatasaray deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak! İşte Okan Buruk'un 11'i

Süper Lig'de geçen haftayı 'bay' geçen Galatasaray, 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Son olarak 1 Ekim'de maça çıkan Aslan, önceki hafta Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılmıştı. Sarıkırmızılı takım ligde 6 haftadır yenilmiyor. Bu sezon tek yenilgisini GZT Giresunspor karşısında alan Cimbom, sonrasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmeyi başardı.

KANATLARDA RADİKAL DEĞİŞİM

Formsuz Kerem ve Yunus'u yedek bırakmayı düşünen Okan Buruk, 3 yerli hakkından 1'ini sol beke kullanacak. As takımla çalışan Kazımcan, Kayseri'de savunmanın solunda görev yapacak. Kanatta Barış Alper'i oynatacak Buruk, Mata veya Rashica'ya da şans vererek büyük bir değişime imza atacak. Kanatlardaki soruna da çözüm bulunmuş olacak.

DIŞ SAHADA 13 PUAN ALDI

Dış sahada 5 maça çıkan G.Saray, yenilgi yüzü görmedi. 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de topladığı 17 puanın 13'ünü dış sahada aldı. Kayseri ise iç sahada 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Sakat ya da cezalısı olmayan Aslan'da Kerem ise ceza sınırında.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: BİLAL, ONUR, HOSSEİNİ, KOLOVETSİOS, CAROLE, CAMPANHARO, RAMAZAN, KEMEN, MENSAH, CARDOSO, GAVRANOVİC

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERİM, KAZIMCAN, TORREİRA, MİDTSJÖ, B. ALPER, MERTENS, MATA (RASHİCA), İCARDİ

SİFTAH PEŞİNDE

Napoli'den transfer edilen Dries Mertens, G.Saray formasıyla ligde skora katkı yapamadı. Adana Demirspor maçında da direği aşamayan Belçikalı oyuncu, şanssızlığını kırmak istiyor. Kayserispor karşısında hücumdaki etkili gol ayaklarından olacak Mertens, bay geçilen haftada yapılan idmanlarda göz doldurdu. Gol ve asistleriyle Okan Buruk'un gözüne girdi.

ICARDI SAHADA

G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, ligde son oynanan Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yoktu. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan 29 yaşındaki oyuncunun, Kayseri deplasmanında ilk 11'de olması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk, İcardi ile yaptığı son görüşmede kendisine güvenini dile getirerek oyuncuya maç öncesi moral aşıladı.

KAZIMCAN İLK MAÇINDA

Sezon başında Altay takımından kadroya katılan Kazımcan Karataş, sarıkırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Daha önce 2. haftada oynanan Giresunspor maçında sonradan oyuna dahil olan 19 yaşındaki oyuncu, 12 dakika sahada kalmıştı. Kazımcan sol bekte formayı kapmayı başardı.

ÜÇ İSME KESİK

Kayserispor maçının kadrosunda 3 oyuncu yer almadı. Performansıyla eleştirilen Van Aanholt, henüz sarı-kırmızılı formayı giymeyen Mathias Ross ve bu sezon hiç kadroya giremeyen Emre Taşdemir, Kayserispor mücadelesinde olmayacak.