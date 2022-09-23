TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan stoper harekatı! William Bianda...

Galatasaray Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.
Aslan, aldığı sonuçlarla milli araya moralli girdi.
Sarı kırmızılılar, ligde 7 karşılaşmaya çıktı.
Galatasaray Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.
Aslan, aldığı sonuçlarla milli araya moralli girdi.
Sarı kırmızılılar, ligde 7 karşılaşmaya çıktı.
Okan Buruk'un öğrencileri 7 müsabakada 16 puan toplamayı başardı.
Yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katan Cimbom, şimdi de gözünü ocak ayına çevirdi.
Sarı kırmızılılarda kış transfer döneminde hedef savunmaya takviye.
Galatasaray, Roma ile Vina konusunda görüşmeler yürütürken genç stoper transfer planıyla da William Bianda ismi gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılıların Ross hamlesi öncesinde Roma'dan Bianda ile ilgilendiği biliniyordu.
Okan Buruk, ocak ayında mutlaka bir stoper alınmasını istediğini yönetime bildirmiş durumda.
WILLIAM BIANDA KİMDİR?
22 yaşındaki oyuncu, Fransa'da dünyaya geldi.
1.85 boyundaki stoper, kariyerine Red Star U19'da başladı.
Zulte Waregem ve Nancy formaları da giyen Bianda'nın, Roma ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Bianda, geçen sezon 26 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.