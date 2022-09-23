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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan stoper harekatı! William Bianda...

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray rotasını stoper hattına çevirdi. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Galatasaray yönetimi transferde düğmeye bastı. Sarı kırmızılı yönetim İtalya'da Roma forması giyen William Bianda harekete geçti. (GS TRANSFERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Galatasaray Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Aslan, aldığı sonuçlarla milli araya moralli girdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Sarı kırmızılılar, ligde 7 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Okan Buruk'un öğrencileri 7 müsabakada 16 puan toplamayı başardı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katan Cimbom, şimdi de gözünü ocak ayına çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Sarı kırmızılılarda kış transfer döneminde hedef savunmaya takviye.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Galatasaray, Roma ile Vina konusunda görüşmeler yürütürken genç stoper transfer planıyla da William Bianda ismi gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılıların Ross hamlesi öncesinde Roma'dan Bianda ile ilgilendiği biliniyordu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Okan Buruk, ocak ayında mutlaka bir stoper alınmasını istediğini yönetime bildirmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

WILLIAM BIANDA KİMDİR?

22 yaşındaki oyuncu, Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

1.85 boyundaki stoper, kariyerine Red Star U19'da başladı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Bianda daha sonra Lens'e transfer oldu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Genç savunmacı Lens'te dikkat çekmesinin ardından Roma'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Zulte Waregem ve Nancy formaları da giyen Bianda'nın, Roma ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper talebi! William Bianda yeniden gündemde

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Bianda, geçen sezon 26 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

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