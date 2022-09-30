Galatasaray'ın yıldızları bir bir sahne alırken son olarak Juan Mata, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında sahadaki yerini aldı. Klas futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan İspanyol yıldız, Türkiye'deki ilk röportajını GS TV'ye verdi. Galatasaray'a transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini kaydeden Mata, "Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak için, unvanlar kazanmak için geldim. Güzel bir kariyer geçirdiğimi düşünüyorum. Şimdi de bu güzel şehrin (İstanbul) tadını çıkarmaya çalışıyorum. Burada da çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yere geldim" diye konuştu.

BİRBİRİMİZE ALIŞMAYA BAŞ

Juan Mata, İstanbulspor karşısında ilk kez forma giymesi ile ilgili, "İlk defa Galatasaray forması giydiğim için çok gurur duydum Arkadaşlarımla birbirimize alışmaya başladık. Birlikte oynuyor olmamız ve binlerce taraftarın olduğu dostluk maçında sahada olmak gerçekten harika bir histi" ifadesini kullandı. Taraftarlarla ilgili bir soru üzerine de, "Gerçekten çok farklı bir taraftar var burada. Büyük kulüplerde çok tutkulu taraftarlar önceden görmüştüm. Fakat buraya geldiğimde, özellikle iki hafta önceki lig maçını tribünde izlerken, oradaki taraftarın bizi tutkuyla destekliyor olması gerçekten farklı bir seviyeydi benim için" dedi.

Galatasaray'da 64 numaralı formayı giyen Mata, vefat eden annesi ve babasının doğum yılı olması nedeni İle bu sayıyı tercih ettiğini söyledi. "64 numarayı giydiğimde onları yanımda hissediyor gibiyim" diye konuştu.

Keşke bizimle oynabilseydi!

Başakşehir'in hocası olduğu dönemde Okan Buruk ile rakip olduklarını hatırlatan Mata, "İstanbul'da onlara kaybetmiştik. Çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran bir insan olduğunu düşünüyorum. Hatta bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Bizim ile birlikte oynayabilseydi çok şanslı olurduk" ddedi.

MATA'DAN SATIRBAŞLARI

Hem, Türk oyuncular hem de yabancı oyuncular olarak düşündüğümüzde kadromuz gerçekten kaliteli...

Şamiyon olduğumuzda da, taraftarımızla birlikte kutlama yapmak şu anda en çok istediğim şey.

Kerem ve Yunus, kanatta bize çok yardımcı olan, bire birde çok iyi oyuncular.

Spor yönetimi üzerine, antrenörlük üzerine son yıllarda özellikle masterler da yaptım, kurslara da katıldım. Orada da devam ediyorum aynı zamanda.

Çok büyük Türk oyuncular var. Mesela Arda Turan gibi..

BURADA BÜYÜK BİR ENERJİ VAR

Mata, Galatasaray'da şu an harika bir atmosfer olduğunu belirterek, "Çok uzun zaman geçirmedim fakat büyük bir enerji var burada. Gerçekten birlikte çalıştığımız herkes bize yardımcı oluyor. Harika bir atmosfer kurulmuş durumda. Aramızda gerçekten sıkı bir ilişki kurabildik. Birbirimiz ile iyi uyum sağlayan, çok kaliteli insanlarla birlikte olduğumuzu hissediyoruz" dedi.