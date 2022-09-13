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Galatasaray efsanesi Metin Oktay kabri başında anıldı

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay, vefatının 31. yılında kabri başında anıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 13:32
Galatasaray efsanesi Metin Oktay kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Türk futbolunun ve sarı kırmızılıların efsane ismi Metin Oktay'ın, kabri başında anıldığı görüntüleri paylaştı.

İşte o açıklama;

Türk futbolunun ve Galatasarayımızın efsanevi futbolcusu Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, aramızdan ayrılışının 31. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Morova ile İsmail Bora Bahçetepe, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Metin Oktay'ın aile üyeleri, 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, futbol akademisinden oyuncularımız ve taraftarlarımız katıldı.

"METİN OKTAY HEP YANIMIZDA"

İkinci Başkan Metin Öztürk, Metin Oktay'ın sadece Galatasaray'a değil Türk futboluna değer katan sembol bir isim olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Metin Oktay sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun Taçsız Kral'ı. Centilmenliğiyle, beyefendiliği ile hep örnek oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi 1961 yılında Palermo'ya transfer olduğunda benim gibi o yılda doğan tüm Galatasaraylıların adlarını ebeveynleri Metin koymuş. Bu ismi onurla taşıyorum. 1955 yılında Galatasarayımıza transfer oldu. 1969 yılına kadar defalarca gol kralı oldu; ama gol krallığından çok beyefendiliğiyle Türk sporunun bir sembolü oldu.

"Bugün vefatının 31. yılı sebebiyle buradayız. Benim maalesef o hazin vefat haberini 30 sene kulübümüzün müdürlüğünü yapmış olan rahmetli Süleyman Öztürk'ten, bana Metin adını koyan kişiden duydum. Haberi duyduğumda 20 dakika ağladım. Hepimiz için böyleydi. Türk futbolunun bir efsanesiydi. İnşallah yeni Metinler, Metin Oktaylar Türk futbolunda devam edecek. Hem Galatasarayımızın hem milli takımın sembolü olmaya devam edecekler. Kendisiyle tanışma şerefine nail oldum. Çok küçük yaşta birkaç defa elimden tutup maça götürdü. Galatasarayımız için yeri bambaşka."

"Bildiğiniz gibi Kemerburgaz Tesisleri'nin adı da Metin Oktay Tesisleri olacak. Bunu başkanım daha önce müjdelemişti. Metin Oktay hep yanımızda."

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