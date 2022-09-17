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Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Galatasaray'da oynadığı futbolla sarı kırmızılıların unutulmaz oyuncuları arasında giren ve ayrılığının ardından da Galatasaray sevgisini sıkça dile getiren Felipe Melo'nun belgeselinin çekileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:39
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Felipe Melo'nun, Record tarafından belgeseli çekilecek.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Konuya ilişkin Brezilya basınında yer alan haber şu şekilde oldu;

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

"Brezilya futbolcunun en tartışmalı oyuncularından biri olan ve sahada kavgacı tavrıyla tanınan Felipe Melo, Record ile anlaştı.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Gelecek Kasım ayında yayına girmesi planlanan belgeselin, Katar'daki Dünya Kupası sırasında sporseverlerin dikkatini çekmesi bekleniyor.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

İçeriğin tamamı, yayın platformu olan PlayPlus tarafından sunulacak.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Belgesele dair ilk bilgiler, Carolina Ferraz ve Sergio Aguiar tarafından yönetilen haftalık elektronik dergi Domingo Espetacular'da yayına girecek.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Çekimlerin bir bölümü, Melo'nun Rio de Janeiro'daki evinde gerçekleşti.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Ayrıca, şu anda formasını giydiği Fluminense'de de görüntüler alındı.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

2010 DÜNYA KUPASI'NDA ATIFTA BULUNUYOR
Öte yandan belgeselde, 2010 Dünya Kupası'nda Felipe Melo ve dönemin teknik direktörü Dunga arasında geçenler de yer alacak.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

GALATASARAY VE İSTANBUL ÇEKİMLERİ...
Brezilya milli takımı ile beraber, Felipe Melo'nun bir idol olduğu Galatasaray kulübünde ve İstanbul'da bir dizi çekimler gerçekleşti.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Felipe Melo, 28 yaşında ve Flamengo, Cruzeiro, Inter, Juventus, Fiorentina, Galatasaray ve Palmeiras gibi takımlarda oynadı. Başarılı bir kariyere sahip.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Ayrıca, iki kez Libertadores şampiyonu oldu. Melo, son zamanlarda dünya futbolunun en büyük idollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Felipe Melo'nun belgeseli, yıl sonuna doğru futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Dünya Kupası'nda yer alan Brezilya'nın reklamlarında da Melo'nun belgeseli yer alacak.

Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Ayrıca, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine belgeselin satışı için bir ekip gönderilecek.

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