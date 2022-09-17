Felipe Melo'nun belgeseli geliyor! Galatasaray ve İstanbul...

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Felipe Melo'nun, Record tarafından belgeseli çekilecek.
Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Felipe Melo'nun, Record tarafından belgeseli çekilecek.
Konuya ilişkin Brezilya basınında yer alan haber şu şekilde oldu;
"Brezilya futbolcunun en tartışmalı oyuncularından biri olan ve sahada kavgacı tavrıyla tanınan Felipe Melo, Record ile anlaştı.
Gelecek Kasım ayında yayına girmesi planlanan belgeselin, Katar'daki Dünya Kupası sırasında sporseverlerin dikkatini çekmesi bekleniyor.
İçeriğin tamamı, yayın platformu olan PlayPlus tarafından sunulacak.
Belgesele dair ilk bilgiler, Carolina Ferraz ve Sergio Aguiar tarafından yönetilen haftalık elektronik dergi Domingo Espetacular'da yayına girecek.
Çekimlerin bir bölümü, Melo'nun Rio de Janeiro'daki evinde gerçekleşti.
Ayrıca, şu anda formasını giydiği Fluminense'de de görüntüler alındı.
2010 DÜNYA KUPASI'NDA ATIFTA BULUNUYOR
Öte yandan belgeselde, 2010 Dünya Kupası'nda Felipe Melo ve dönemin teknik direktörü Dunga arasında geçenler de yer alacak.
GALATASARAY VE İSTANBUL ÇEKİMLERİ...
Brezilya milli takımı ile beraber, Felipe Melo'nun bir idol olduğu Galatasaray kulübünde ve İstanbul'da bir dizi çekimler gerçekleşti.
Felipe Melo, 28 yaşında ve Flamengo, Cruzeiro, Inter, Juventus, Fiorentina, Galatasaray ve Palmeiras gibi takımlarda oynadı. Başarılı bir kariyere sahip.
Ayrıca, iki kez Libertadores şampiyonu oldu. Melo, son zamanlarda dünya futbolunun en büyük idollerinden biri olarak kabul ediliyor.
Felipe Melo'nun belgeseli, yıl sonuna doğru futbol severlerin beğenisine sunulacak.
Dünya Kupası'nda yer alan Brezilya'nın reklamlarında da Melo'nun belgeseli yer alacak.
Ayrıca, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine belgeselin satışı için bir ekip gönderilecek.
Bu ekip, muhabir ve köşe yazarlarından oluşacak.
Çekimi yapan şirket, bu anlaşmaların tamamlanması için sponsorluk anlaşması yapacak."