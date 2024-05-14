Haberler Haberler ÇAYKUR İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI 2024 | ÇAYKUR 1072 işçi alımı ASİL ve YEDEKLER isim listesi

ÇAYKUR İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI 2024 | ÇAYKUR 1072 işçi alımı ASİL ve YEDEKLER isim listesi

Çaykur'un 930 beden işçisi, 70 çay eksperi ve 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplamda 1072 mevsimlik işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çaykur bünyesinde istihdam edilecek olan mevsimlik işçiler kura çekilişiyle belirlenirken 14 Mayıs Salı günü yapılan kuranın ardından arama motorlarında 'Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024, Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi' sorgulamaları yapılıyor. detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÇAYKUR İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI 2024 | ÇAYKUR 1072 işçi alımı ASİL ve YEDEKLER isim listesi

Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 | Çaykur'un 1072 mevsimlik işçi alımında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 14 Mayıs Salı günü, saat 09.00'da kura çekilişi yapıldı. Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılan kuranın ardından Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılan çekilişin sonuçları, adaylar tarafından merak ediliyor. İşte Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 ve Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi...

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09.00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda İŞKUR nihai listeleri esas alınacak noter tarafından yapılacak kura çekimiyle belirlendi. 1072 İşçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesinin ÇAYKUR resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YEDEKLER HANGİ DURUMDA İŞE ALINACAK?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasında, işe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri iş yerine 2024 yılı yaş çay kampanyası içinde işe başlatılacak. Başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak. Birçok üniteye başvurdukları tespit edilen veya ikamet ettiği il/ilçe dışındaki iş yerine başvuranların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak. Ayrıca işe girmeyi hak etse bile sözleşme yapılmayacak.

İş Bankası
Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi
DİĞER
Kulübede aç susuz inzivaya çekilen anları tiye almıştı! Çağla Şıkel'den Yasemin Sakallıoğlu'na jet yanıt!
İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Öğretmen il için tayin ihtiyaç listesi 2024 | MEB il içi atama kontenjanları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 MAYIS rakamları
BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Deprem mi oldu son dakika 14 Mayıs
TV 8 CANLI YAYIN
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? 11:20
Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Brighton - Chelsea maçı ne zaman? 11:16
Boston Celtics Cleveland Cavaliers'ı devirdi! Boston Celtics Cleveland Cavaliers'ı devirdi! 10:13
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred böyle açıkladı 10:42
Yıldırım'dan Mourinho sonrası bir bomba daha! Yıldırım'dan Mourinho sonrası bir bomba daha! 10:43
Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi 11:07
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:53
Rafa Silva transferinde flaş gelişme! Rafa Silva transferinde flaş gelişme! 09:02
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor! F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor! 09:27
Şampiyonluk kupası derbiye gelecek mi? İşte o madde Şampiyonluk kupası derbiye gelecek mi? İşte o madde 09:37
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Galatasaray Ekmas! Pınar Karşıyaka'nın konuğu Galatasaray Ekmas! 09:45
Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! Levent Mercan'ın transferinde flaş detay! 09:50