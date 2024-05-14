ÇAYKUR İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI 2024 | ÇAYKUR 1072 işçi alımı ASİL ve YEDEKLER isim listesi

Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 | Çaykur'un 1072 mevsimlik işçi alımında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 14 Mayıs Salı günü, saat 09.00'da kura çekilişi yapıldı. Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılan kuranın ardından Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılan çekilişin sonuçları, adaylar tarafından merak ediliyor. İşte Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 ve Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi...

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09.00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda İŞKUR nihai listeleri esas alınacak noter tarafından yapılacak kura çekimiyle belirlendi. 1072 İşçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesinin ÇAYKUR resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YEDEKLER HANGİ DURUMDA İŞE ALINACAK?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasında, işe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri iş yerine 2024 yılı yaş çay kampanyası içinde işe başlatılacak. Başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak. Birçok üniteye başvurdukları tespit edilen veya ikamet ettiği il/ilçe dışındaki iş yerine başvuranların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak. Ayrıca işe girmeyi hak etse bile sözleşme yapılmayacak.