Usta oyuncular Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrollerinde yer aldığı Gülen Gözler filmi hala ilgiyle izlenen filmler arasında yer alıyor. Yaşar Usta ve karısı Nezaket'in hayatını konu edinen filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Gülen Gözler hangi yıl, nerede çekildi? Gülen Gözler konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

GÜLEN GÖZLER HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler, Ertem Eğilmez'in yönettiği, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filmi. Oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı film, İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi. Filmin orijinal müziklerini Melih Kibar besteledi.

GÜLEN GÖZLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde gerçekleştirildi. Arzu Film'in sinema filmlerinin çekim mekanları arasında yer alan, aralarında Mavi Boncuk ve Salak Milyoner gibi birçok yapımın çekildiği köşk "Stavro'nun eski köşkü" olarak bilinmektedir. Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi üzerinde bulunan köşk, Rum kökenli sanat yönetmeni Stavro Yuanidis'e aittir.

GÜLEN GÖZLER KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşar. Yaşar Usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un (Nejat Gürçen) inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret'e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet (Sevda Aktolga) ise evin alt katındaki marangozhanede çalışan Dursun (Halit Akçatepe) ve Ahmet'in (Ahmet Arıman) gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus'un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir; fakat Temel babası tarafından onaylanmayan bu evlilik nedeniyle evlatlıktan reddedilir. Yapılan düğünün tüm parası fakir Yaşar Usta'ya kalır.

Vecihi ise Fikret'i istemeye ve reddedilmeye devam etmekte, ara sıra da uçağı ile evin üstünden geçmeyi sürdürmektedir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret (Itır Esen) ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi olan Orhan (Ahmet Sezerel) henüz üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için, bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar. Ancak yeni düğün yapan ailenin parası yoktur. Nezaket kızının düğünü için Yaşar Usta'dan habersiz bir şekilde oturdukları evi ipotek ettirip müteahhit Yunus'tan borç alır; ancak düğünden sonra bu borcu ödeyemez. Evdeki gençler tavan arasında sabun tozu yapıp para kazanmaya çalışsa da hayalleri hüsranla sonuçlanır. Yunus acımasız bir şekilde parasını istemektedir. Yaşar Usta gerçekleri öğrenince çok üzülür. Tam ipotek nedeniyle evlerini terk etmek üzerelerken, Yunus'un sürekli olarak malzemeden çalarak inşa ettiği sitedeki apartmanlar yıkılır. İflas eden Yunus da Yaşar Usta'ya gelir. Onun tüm kötülüklerine rağmen Yaşar Usta ona kucak açar. Filmin sonunda Yaşar Usta, yaşadıkları zorluklara rağmen ailesinin sorunlarının çözülmesi ile mutlu olur ve bu mutluluk anında, sürekli evin üstünde uçtuğu uçakla sonunda eve iniş yapıp kızını isteyen Vecihi'ye Fikret ile evlenme iznini verir.

Film aynı zamanda kız çocuklarının ailenin ekonomik durumunu umursamadıkları için duyarsızlığını eleştirmektedir.

GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)

Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)

Şener Şen - Vecihi

Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)

Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)

Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)

Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)

Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)

Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)

Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)

Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)

Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)

Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Yüce - Hasan Usta

Ahmet Arıman - Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Bilsev - Muammer (İnşaat ustası)

Talat Dumanlı - Görücü