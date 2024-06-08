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KARDEŞLERİM 133. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 133. bölümü ile önümüzdeki cumartesi ekranlara gelecek. Diziseverler Kardeşlerim yeni bölüm fragmanını merak ediyor ve araştırıyor. Kardeşlerim 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 133. bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 18:10
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KARDEŞLERİM 133. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 133. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinin 133. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder. Ömer'in ayağına, beklenmedik bir şans gelirken, arkadaşları da ona destek olur. Ömer ailesini düşünerek karşısına çıkan cazip teklifi değerlendirmekte tereddüt etmez.

Ataman Koleji'nde yeniden ipleri eline alan Akif, tüm çocukları bir motivasyon etkinliğinde buluşturur. Ayaz'la ilgili gerçekleri öğrenen Cansu ve Sarp'ın cephesinde birtakım gelişmeler yaşanır. Cansu ile Aybike'nin arasındaki ipler git gide gerilmişken, Aybike büyük bir şokla karşı karşıya kalır.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 133. bölüm fragmanı izle

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GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM FRAGMANI
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