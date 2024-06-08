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📺TEŞKİLAT 111. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 111. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 111. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 111. yeni ve 9 Haziran Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 23:03
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📺TEŞKİLAT 111. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 9 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 111. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 111. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 111. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, ölümle burun buruna gelmişken Neslihan da onu kurtaracak panzehiri bulmuştur. Fakat Neslihan'ın ilacı Ömer'e ulaştırması o kadar da kolay olmaz. Ömer için geri sayım başlamıştır. Karşılarına çıkan zorluklara karşı Ömer son kozunu oynamak zorundadır.

Neslihan'ın ilaca ulaştığını öğrenen ekip seferber olur. Sevdikleri yeniden Ömer'in ve ekibin yanında olurken eski düşmanları da tekrar karşılarına çıkar. Ömer, görev ve emanet uğruna gözünü karartır. Bu yolun sonunda ne olursa olsun düşmanı yenmek için gerekeni yapacaktır.

👉TEŞKİLAT 111. BÖLÜM İZLE

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