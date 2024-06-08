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TEŞKİLAT 112. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 112. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 112. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 23:20
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TEŞKİLAT 112. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

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TEŞKİLAT 112. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 112. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 112. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 112. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, ölümle burun buruna gelmişken Neslihan da onu kurtaracak panzehiri bulmuştur. Fakat Neslihan'ın ilacı Ömer'e ulaştırması o kadar da kolay olmaz. Ömer için geri sayım başlamıştır. Karşılarına çıkan zorluklara karşı Ömer son kozunu oynamak zorundadır.

Neslihan'ın ilaca ulaştığını öğrenen ekip seferber olur. Sevdikleri yeniden Ömer'in ve ekibin yanında olurken eski düşmanları da tekrar karşılarına çıkar. Ömer, görev ve emanet uğruna gözünü karartır. Bu yolun sonunda ne olursa olsun düşmanı yenmek için gerekeni yapacaktır.

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TEŞKİLAT 112. bölüm fragmanı izle

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