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AYT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | AYT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? - AYT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ 2024

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavları bu hafta sonu yapılıyor. Sınavın ilk oturumunu geride bırakan adaylar 2. oturum için araştırmalara başladı. AYT son giriş saati merak edilirken sınav sonrası ailesi ile plan yapacak olan öğrenciler AYT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? sorgusu yapıyor. AYT giriş çıkış saatlerini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 23:52
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AYT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | AYT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? - AYT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ 2024

TYT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran Cumartesi günü yapıldı. 3 milyon 36 bin 945 kişinin başvurduğu sınavda adaylar, eğitim görmek istedikleri üniversite ve bölümü kazanabilmek adına birbiriyle yarışıyor. Peki 2. oturum olan AYT son giriş saati kaç? AYT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte AYT giriş çıkış saatleri 2024 yılı güncel bilgiler...

TYT KAPILAR SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), iki oturumda gerçekleşiyor. Sınavlardan ilki olan Temel Yeterlilik Sınavı (AYT), 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına son giriş saati ise 10.00 olarak belirlenmiştir. Salonların kapıları, sınavdan 1 saat önce yani 09.00'da başlayacak ve adaylar sınav salonlarındaki yerlerine bu saatten itibaren alınabilecek. 10.00'da ise kapılar kapanacak ve bu saatten sonra gelen adaylar, sınav salonlarına alınmayacak.

SINAV SALONUNA SON GİRİŞ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, adayların sınav salonuna son giriş saati 10.00 olarak belirtilmiş, 10.00'dan sonra girmek isteyen adayların sınav salonuna alınmayacağı ifade edilmiştir. Sınava girecekleri binaya ise yoğunluk oluşmaması adına, adayların 1 saat önce gelmeleri tavsiye edilen kılavuzda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

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