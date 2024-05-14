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ÖĞRETMEN İL İÇİN TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ 2024 | MEB il içi atama kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler için düzenlenen il içi isteğe bağlı yer değiştirme, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Milli Eğitim Müdürlükleri'nce açıklanan listelere göre yapılan il içi atamalara başvuracak olan kadrolu öğretmenler, arama motorlarında 'Öğretmen il için tayin ihtiyaç listesi 2024 | MEB il içi atama kontenjanları' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:20
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ÖĞRETMEN İL İÇİN TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ 2024 | MEB il içi atama kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerine tanınan il içi yer değiştirme hakkı için başvurular, 13 Mayıs itibarıyla başladı. Binlerce öğretmeni ilgilendiren haberin ardından Milli Eğitim Müdürlükleri, il içi atama kontenjanları listelerini yayımlarken başvuruların sona ereceği tarih de belli oldu. İşte Öğretmen il için tayin ihtiyaç listesi 2024 ve MEB il içi atama kontenjanları...

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların Alınması: 13 Mayıs 2024 - 17 Mayıs 2024 (Saat 16.00)

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı: 22 Mayıs 2024

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 22-23 Mayıs 2024

Görevden Ayrılma İşlemleri: 14 Haziran 2024 itibarıyla

İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İl içi atama başvurusu http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. 2024 yılı Öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemlerinde ihtiyaç durumuna bakılmaksızın norm olan tüm okul ve alanlar tercih edilebilmektedir. İhtiyaç listesi bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik olabilecektir.

ÖĞRETMEN İL İÇİN TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ 2024

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" gereği ihtiyaç listelerini resmi internet adreslerinden ilan etti. İhtiyaç listesi açıklanan iller şöyle:

MEB İL İÇİ ATAMA KONTENJANLARI

Adana 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Adıyaman 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Afyonkarahisar 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Ağrı 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Amasya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Ankara 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Antalya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Artvin 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Aydın 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Balıkesir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Bilecik 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Bingöl 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Bitlis 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Bolu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Burdur 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Bursa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Çanakkale 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Çankırı 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Çorum 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Denizli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Diyarbakır 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Edirne 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Elazığ 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Erzincan 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Erzurum 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Eskişehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Gaziantep 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Giresun 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Gümüşhane 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Hakkari 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Hatay 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Isparta 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Mersin 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

İstanbul 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

İzmir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kars 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kastamonu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kayseri 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kırklareli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kırşehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kocaeli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Konya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kütahya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Malatya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Manisa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kahramanmaraş 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Mardin 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Muğla 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Muş 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Nevşehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Niğde 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Ordu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Rize 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Sakarya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Samsun 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Siirt 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Sinop 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Sivas 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Tekirdağ 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Tokat 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Trabzon 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Tunceli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Şanlıurfa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Uşak 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Van 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Yozgat 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Zonguldak 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Aksaray 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Bayburt 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Karaman 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kırıkkale 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Batman 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Şırnak 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Bartın 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Ardahan 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Iğdır 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Yalova 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Karabük 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Kilis 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Osmaniye 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

Düzce 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İhtiyaç Listesi için Tıklayınız

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