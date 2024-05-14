ÖĞRETMEN İL İÇİN TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ 2024 | MEB il içi atama kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerine tanınan il içi yer değiştirme hakkı için başvurular, 13 Mayıs itibarıyla başladı. Binlerce öğretmeni ilgilendiren haberin ardından Milli Eğitim Müdürlükleri, il içi atama kontenjanları listelerini yayımlarken başvuruların sona ereceği tarih de belli oldu. İşte Öğretmen il için tayin ihtiyaç listesi 2024 ve MEB il içi atama kontenjanları...

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların Alınması: 13 Mayıs 2024 - 17 Mayıs 2024 (Saat 16.00)

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı: 22 Mayıs 2024

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 22-23 Mayıs 2024

Görevden Ayrılma İşlemleri: 14 Haziran 2024 itibarıyla

İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İl içi atama başvurusu http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. 2024 yılı Öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemlerinde ihtiyaç durumuna bakılmaksızın norm olan tüm okul ve alanlar tercih edilebilmektedir. İhtiyaç listesi bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik olabilecektir.

ÖĞRETMEN İL İÇİN TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ 2024

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" gereği ihtiyaç listelerini resmi internet adreslerinden ilan etti. İhtiyaç listesi açıklanan iller şöyle:

MEB İL İÇİ ATAMA KONTENJANLARI