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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ana gündem maddesi forvet... Icardi ve Nicholson'dan bir türlü olumlu yanıt alamayan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ile temasa geçti. Antonio'nun transferi için harekete geçen Cimbom, Ada ekibine transfer teklifinde bulundu. İşte yapılan teklif ve yaşanan son gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray'da ana gündem maddesi forvet...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılı kulüp, Andrea Belotti'yi Roma'ya kaptırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

Cimbom, Ligue 1 ekibi PSG'nin yıldız golcüsü Mauro İcardi üzerinde yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

Paris temsilcisi, yıllık 8 milyon euro civarında maaşı bulunan 29 yaşındaki forvet için orta yol arıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray Yönetimi, bu rakamın 3 milyon euro civarında olan bir kısmını ödemeye hazır. Ancak Arjantinli golcü, son ana kadar gelecek teklifleri beklemek istediği için İcardi seçeneği şimdilik alternatif listede yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

Icardi'den haber bekleyen sarı-kırmızılılar her ihtimale karşı yeni bir adayı listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

OKAN BURUK TRANSFERİNE ONAY VERDİ
Gündemdeki son isim Jamaikalı golcü Michail Antonio...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

TEKLİF YAPILDI!
Başkanvekili Erden Timur'un West Ham United'la masaya oturduğu ve 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 3.5 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

İngiliz ekibinden gelecek yanıta göre oyuncuyla da masaya oturulacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği futbolcu, West Ham'da mutlu değil...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Antonio teklifi ortaya çıktı!

Oynanan 4 maçta henüz golle tanışamayan ve 4 maçta da kenara alınmaktan kurtulamayan Michail Antonio'nun ayrılmak istediği, Galatasaray seçeneğine de sıcak bakma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.

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