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Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, santfor bölgesine transfer yapacak olmasına karşın, Bafetimbi Gomis adeta 'Ben daha bitmedim' mesajı veriyor. 2 haftadır attığı gollerle takımına can simidi olan Bafetimbi Gomis için Galatasaraylı taraftarlar, yeni lakaplar buldu. İşte o gelişme...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 13:49
Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

Cimbom çok zorlandığı maçta Ümraniyespor'u 1-0 yenerken geceye damgasını vuran isim Bafetimbi Gomis oldu.

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ VERDİ
Maçın son bölümünde oyuna giren ve bitime kısa bir süre kala attığı harika golle Sarı-Kırmızılılar'a 3 puanı getiren Fransız forvet aynı Antalyaspor maçında olduğu gibi takımına hayat öpücüğü verdi.

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

3 haftada attığı 2 golle Galatasaray'a 2 galibiyet getiren Gomis böylece hem Sarı-Kırmızılılar'a hayati 6 puan kazandırırken, hem de teknik direktör Okan Buruk'u da bir bakıma kurtarmış oldu.

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

37 yaşındaki yıldızın iki maçta da sahneye çıkmaması durumunda Buruk'un üzerindeki büyük baskı iyice artacaktı.

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

Bafetimbi Gomis'in bu performansı sosyal medyada da gündeme oturdu.

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

Yapılan yorumlarda tecrübeli yıldızın Galatasaray'a hayat vermesine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi;

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

112: Ambulans

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

114: Zehir Merkezi

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

118: Aranan Numara

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

18: Gomis. Acil durumlarda arayınız

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

Öte yandan Gomis attığı 2 golle önemli bir istatistiğe de imzasını attı.

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

BURAK İLE ZİRVEDE
Fransız oyuncu, Avrupa'nın en önemli 15 ligindeki 36 yaş ve üstü forvetler dikkate alındığında en golcü iki isimden biri oldu.

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

Gomis ve Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ta forma giyen Burak Yılmaz 3 lig maçında 2 gole ulaştı.

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

İKİ İDMANI KAÇIRDI, GOLÜNÜ ATTI
Hafta içi özel işleri nedeniyle Paris'e giden Bafetimbi Gomis'in iki idmanı kaçırdığı ve takımla çok fazla çalışma imkanı bulamadığı ortaya çıktı.

Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

Ancak buna rağmen Ümraniye önünde 3 puanı getiren Fransız yıldız büyük alkış topladı.

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