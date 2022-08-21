Galatasaraylı taraftarlar Bafetimbi Gomis'e övgüler yağdırdı! "Acil durumlarda..."

Cimbom çok zorlandığı maçta Ümraniyespor'u 1-0 yenerken geceye damgasını vuran isim Bafetimbi Gomis oldu.
HAYAT ÖPÜCÜĞÜ VERDİ
Maçın son bölümünde oyuna giren ve bitime kısa bir süre kala attığı harika golle Sarı-Kırmızılılar'a 3 puanı getiren Fransız forvet aynı Antalyaspor maçında olduğu gibi takımına hayat öpücüğü verdi.
3 haftada attığı 2 golle Galatasaray'a 2 galibiyet getiren Gomis böylece hem Sarı-Kırmızılılar'a hayati 6 puan kazandırırken, hem de teknik direktör Okan Buruk'u da bir bakıma kurtarmış oldu.