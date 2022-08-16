GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

Spor toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Spor toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başında ise Victor Nelsson geliyor.
İddialara göre bu takımlar arasında en ciddi aday da Sevilla.
Cim-Bom savunmanın en başarılı ve değerli ismi olan Nelsson'a İspanyol kulübünden gelen teklifi reddetmişti.
DANİMARKALI YILDIZ SEVILLA'YA GİTMEK İSTİYOR
Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinde 25 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle 20 milyon euronun altında satmayı düşünmediği bildirildi.
Kopenhag'dan geçtiğimiz sezon başında 7 milyon euroya transfer edilen Nelsson'nun ise Sevilla'nın teklifini değerlendirmek istediği öğrenildi.
TEKLİFİ BÜYÜK BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR
Genç oyuncununkariyeri için Sevilla'dan gelen teklifi büyük fırsat olarak gördüğü ifade edildi.
SEVILLA BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜYOR
Sevilla cephesi ise Jules Kounde'yi Barcelona'ya 50 milyon euro'ya sattıktan sonra geleceği çok parlak ve Kounde ile benzer rakamlara çıkacak genç ve potansiyelli stoper olan Nelsson'u sezon başlayana kadar kadrosuna katma konusunda çok istekli...
ERDEN TİMUR DUYURDU
Erden Timur'dan da Nelsson'la ilgilşi açıklama geldi.
Timur açıklamasında, "Victor Nelsson ile ilgili teklifler var. Kalmasını istiyoruz. Tabii ki planlarımız hazır.
Stoperde araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson da benle görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Kendi pozisyonumda önemli bir noktaya gelmek istiyorum dedi." ifadelerini kullandı
İSPANYOLLAR YORULDU
İspanyol basınında yer alan haberde Sevilla'nın uzayan süreçten yorulduğu ve bu nedenle alternatif isimlere yöneldiği iddia edildi.
AS'da yer alan haberde Sevilla'nın alternatif olarak Bayenr Münih forması giyen 20 yaşındaki Tanguy Nianzou'ya yöneldiği duyuruldu.
Haberde görüşmelerin de tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.