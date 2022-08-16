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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 2 karşılaşmada 3 puan toplayan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Victor Nelsson... Yıldız futbolcu için Sevilla'nı ciddi ilgisi bulunuyordu. İspanyol basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir haber yayınladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 07:36
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

İddialara göre bu takımlar arasında en ciddi aday da Sevilla.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

Cim-Bom savunmanın en başarılı ve değerli ismi olan Nelsson'a İspanyol kulübünden gelen teklifi reddetmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

DANİMARKALI YILDIZ SEVILLA'YA GİTMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinde 25 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle 20 milyon euronun altında satmayı düşünmediği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

Kopenhag'dan geçtiğimiz sezon başında 7 milyon euroya transfer edilen Nelsson'nun ise Sevilla'nın teklifini değerlendirmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

TEKLİFİ BÜYÜK BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Genç oyuncununkariyeri için Sevilla'dan gelen teklifi büyük fırsat olarak gördüğü ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

Nelsson'un Sevilla'ya gitmesi halinde İspanyol ekibinin son dönemde sarı-kırmızılı takımdan transfer ettiği oyuncular kervanına Danimarkalı stoper de katılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

SEVILLA BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜYOR

Sevilla cephesi ise Jules Kounde'yi Barcelona'ya 50 milyon euro'ya sattıktan sonra geleceği çok parlak ve Kounde ile benzer rakamlara çıkacak genç ve potansiyelli stoper olan Nelsson'u sezon başlayana kadar kadrosuna katma konusunda çok istekli...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

ERDEN TİMUR DUYURDU

Erden Timur'dan da Nelsson'la ilgilşi açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

Timur açıklamasında, "Victor Nelsson ile ilgili teklifler var. Kalmasını istiyoruz. Tabii ki planlarımız hazır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

Stoperde araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson da benle görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Kendi pozisyonumda önemli bir noktaya gelmek istiyorum dedi." ifadelerini kullandı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

İSPANYOLLAR YORULDU

İspanyol basınında yer alan haberde Sevilla'nın uzayan süreçten yorulduğu ve bu nedenle alternatif isimlere yöneldiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'u yıkan haber! Victor Nelsson...

AS'da yer alan haberde Sevilla'nın alternatif olarak Bayenr Münih forması giyen 20 yaşındaki Tanguy Nianzou'ya yöneldiği duyuruldu.

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