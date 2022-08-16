GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Galatasaray sezonu Antayla'da açmıştı.
Galatasaray sezonu Antayla'da açmıştı.
İlk maçını son dakikalarda Gomis'in golü ile kazanan sarı-kırmızılı ekip sezonu 3 puanla açmıştı.
Aslan ikinci maçta Giresunspor'u konuk etti.
Galatasaray taraftarı önüne çıktığı ligin ilk maçında Giresun'a 1-0 yenildi.
Yönetim, yaşanan kazanın nedenlerini araştırıyor...
Yerli oyuncular arasındaki 'maaş farkı' gündeme alındı.
Özellikle Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı'nın yılda yaklaşık 20 milyon TL alması, dengeyi bozmuştu.
Başkan Dursun Özbek, Giresunspor karşısında beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu'nun 10 milyon TL olan yıllık ücretini, 22 milyon TL seviyesine çıkarma kararı aldı.
900 bin TL'ye oynayan ve bir yıllık kontratı kalan Yunus Akgün'le de masaya oturulacak.
5 yıllık imza karşılığı maaşı 12 milyon TL'ye çıkarılacak.
Bonuslarla rakam 20 milyon TL'yi bulacak.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da önemli başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu, 51 maçta forma giymişti.
Yıldız oyuncu 13 gol atıp 12 gol pası vermişti.
Yunus Akgün ise geçen sezonu Adana Demispor'da kiralık geçirdi.
Adana ekibi ile 39 maça çıkan genç oyuncu 9 gol ve 17 asistlik performasn gösterdi.