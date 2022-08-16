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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Giresun maçındaki puan kaybının nedenleri araştırılıyor. Yönetim bu araştırma kapsamında yerli oyuncular arasındaki maaş farkını ele alırken Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün yıllık maaşlarında iyileştirme yapılacağı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Galatasaray taraftarı önüne çıktığı ligin ilk maçında Giresun'a 1-0 yenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Yönetim, yaşanan kazanın nedenlerini araştırıyor...

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Yerli oyuncular arasındaki 'maaş farkı' gündeme alındı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Özellikle Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı'nın yılda yaklaşık 20 milyon TL alması, dengeyi bozmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Başkan Dursun Özbek, Giresunspor karşısında beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu'nun 10 milyon TL olan yıllık ücretini, 22 milyon TL seviyesine çıkarma kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

900 bin TL'ye oynayan ve bir yıllık kontratı kalan Yunus Akgün'le de masaya oturulacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

5 yıllık imza karşılığı maaşı 12 milyon TL'ye çıkarılacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Bonuslarla rakam 20 milyon TL'yi bulacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan sürpriz maaş hamlesi! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da önemli başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu, 51 maçta forma giymişti.

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