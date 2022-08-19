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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, bir süredir İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın transfer gündeminde bulunuyor. Genç futbolcu için ısrarcı olan Sevilla, sarı-kırmızılı yönetime 2 farklı teklif sunmuş ancak bu teklifler geri çevrilmişti. İspanyol ekibinin transferdeki istekli görüntüsü sonrası Victor Nelsson'un kafası karışmıştı. Son durumu merak konusu olan yıldız futbolcu konusunda Galatasaraylı kurmaylardan flaş bir hamle geldi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:49
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Transferde büyük hareketlilik yaşayan Galatasaray'da Nelsson konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Marcao'nun ayrılığı sonrası Danimarkalı savunmacının takımdaki yeri daha kritik oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın transfer gündeminde yer alan Nelsson'un sarı-kırmızılı ekipteki geleceği netleşti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Marcao'nun ardından Victor Nelsson'u da transfer etmek isteyen Sevilla, Danimarkalı futbolcudaki ısrarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Daha önce 12+2 milyon Euro öneren İspanyol kulübü, teklifini yenileyerek 15+3 milyon Euro'ya yükseltti. Ancak Galatasaray yönetimi bu öneriyi de geri çevirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Sarı-kırmızılı kurmaylar, sözleşmede yer alan 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini işaret etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

NELSSON İKNA EDİLDİ
Hürriyet'in haberine göre; Sevilla'nın teklifi sonrası kafası karışan Victor Nelsson'u kaybetmek istemeyen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Bu sezon kalmasının hem kendisi hem de kulüp için daha yararlı olacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Timur ve Buruk'un sözleriyle ikna olan Nelsson, kalmayı kabul etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

23 yaşındaki savunma oyuncusunun, "Kulübümün şampiyonluk hedefine ulaşması için elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğim.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Sevilla'ya ancak bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşırsa giderim" dediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Bu aşamadan sonra transferin gerçekleşmesi zor görünürken, Sevilla'nın 20 milyon Euro ve üzerinde bir teklif sunması halinde yeniden pazarlık masasına oturulabileceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

MAAŞINA ZAM YOLDA!
Galatasaray yönetimi, ilk 11'in bankoları Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirme yapma kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

SEVILLA'DAN STOPER TAKVİYESİ!
Galatasaray'dan gelen olumsuz dönüşün hemen ardından rota değiştiren Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Nianzou'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

İspanyol kulübü bu transfer için Bayern'e 20 milyon Euro ödeyecek.

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