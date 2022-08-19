GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson net konuştu! Sevilla'ya gidecek mi?

Transferde büyük hareketlilik yaşayan Galatasaray'da Nelsson konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Transferde büyük hareketlilik yaşayan Galatasaray'da Nelsson konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Marcao'nun ayrılığı sonrası Danimarkalı savunmacının takımdaki yeri daha kritik oldu.
İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın transfer gündeminde yer alan Nelsson'un sarı-kırmızılı ekipteki geleceği netleşti.
Marcao'nun ardından Victor Nelsson'u da transfer etmek isteyen Sevilla, Danimarkalı futbolcudaki ısrarını sürdürüyor.
Daha önce 12+2 milyon Euro öneren İspanyol kulübü, teklifini yenileyerek 15+3 milyon Euro'ya yükseltti. Ancak Galatasaray yönetimi bu öneriyi de geri çevirmişti.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, sözleşmede yer alan 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini işaret etti.
NELSSON İKNA EDİLDİ
Hürriyet'in haberine göre; Sevilla'nın teklifi sonrası kafası karışan Victor Nelsson'u kaybetmek istemeyen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
Bu sezon kalmasının hem kendisi hem de kulüp için daha yararlı olacağı ifade edildi.
Timur ve Buruk'un sözleriyle ikna olan Nelsson, kalmayı kabul etti.
23 yaşındaki savunma oyuncusunun, "Kulübümün şampiyonluk hedefine ulaşması için elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğim.
Sevilla'ya ancak bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşırsa giderim" dediği belirtildi.
Bu aşamadan sonra transferin gerçekleşmesi zor görünürken, Sevilla'nın 20 milyon Euro ve üzerinde bir teklif sunması halinde yeniden pazarlık masasına oturulabileceği öğrenildi.
MAAŞINA ZAM YOLDA!
Galatasaray yönetimi, ilk 11'in bankoları Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirme yapma kararı aldı.
SEVILLA'DAN STOPER TAKVİYESİ!
Galatasaray'dan gelen olumsuz dönüşün hemen ardından rota değiştiren Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Nianzou'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanyol kulübü bu transfer için Bayern'e 20 milyon Euro ödeyecek.