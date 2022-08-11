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Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Mauro Icardi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde forvet takviyesi var. Sarı kırmızılılar için bu doğrultuda Arjantin basınından flaş bir haber geldi. Buna göre Aslan, PSG'nin kadroda düşünmediği Mauro Icardi ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 01:39 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 01:50
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Mauro Icardi...

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle taraftarlarını sevindiren Galatasaray bir dünya yıldızını daha bitirmek için harekete geçti! Forvet hattına bir takviye daha yapması beklenen sarı kırmızılı ekip için Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı: Galatasaray, Saint-Germain'in yıldızı Icardi ile ilgileniyor.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Icardi için Cimbom'un yaptığı teklifin ilk etapta kiralık olacağı ve maaşının ise büyük bölümünün PSG tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Transfer konusunda Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara'nın PSG yönetimiyle üç kez görüştüğü de gelen bilgiler arasında.


MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR

Icardi'yi transfer etmek isteyen bir diğer takım ise İngiliz devi Manchester United.

Kırmızı Şeytanlar'ın teklifinin de kiralık olduğu ve bu teklifin içeriğinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA

Transfer söylentileriyle ilgili Arjantin'de katıldığı bir TV programında konuşan Icardi'nin eşi Wanda Nara yaptığı açıklamada, "PSG mevcut durumda en iyi çözümü bulmak için uğraşıyor. Mauro'nun fazla zamanı kalmadı. Mauro'ya Avrupa'dan başka teklifler var ve PSG de bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara ayrıca, Icardi'nin şu aşamada ne yapmak istediğine karar vermeye çalıştığını söylerken şunları kaydetti:

"Kulüpte kalmaya karar verirse bunu güvenle yapabilir çünkü daha 2 yıllık sözleşmesi var. Gitmeye karar verirse kendisine en uygun kulübü seçecektir. PSG, Mauro'nun kendisinin ve kariyerinin hak ettiği kadar süre alması gerektiğini ve taleplerimizin farkında."

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