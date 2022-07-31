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Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı canlı izle

Galatasaray haberleri... Galatasaray sezonun son hazırlık maçını Avusturya'da çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşılaşıyor. Yeni transferlerin sahaya çıkacağı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... (GS HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 19:02
Galatasaray - Fiorentina hazırlık maçı canlı izle

Galatasaray Avusturya'daki son hazırlık karşılaşmasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerini sahaya süren Okan Buruk lig öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı kırmızılılarda yeni transferlerin ve gençlerin performansı merak edilioyor. Galatasaray Fiorentina karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılıların İtalyan ekibiyle mücadelesi Untersberg Arena'da oynanıyor.

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic

Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral

GALATASARAY - FIORENTINA CANLI

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