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Galatasaray'dan Leo Dubois için sakatlık açıklaması

Son dakika Galatasaray haberi... Sarı kırmızılılar yeni transferi Leo Dubois hakkında açıklama yaptı. Fiorentina karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan yeni transfer Dubois'in sakatlık durumu için resmi duyuru geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 21:10 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 21:43
Galatasaray'dan Leo Dubois için sakatlık açıklaması

Galatasaray, defans oyuncusu Leo Dubois'in sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Galatasaray'dan, yeni transfer Leo Dubois'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Avusturya'da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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