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Son dakika: Galatasaray Aytaç Kara'nın ayrılığını KAP'a bildirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Aytaç Kara ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 15:04 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 15:18
Son dakika: Galatasaray Aytaç Kara'nın ayrılığını KAP'a bildirdi

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.


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