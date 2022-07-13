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MOL FEHERVAR GALATASARAY MAÇI - CANLI 🔥 | Mol Fehervar - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta?

Sturm Graz ile ilk hazırlık maçını oynayan Galatasaray, Avusturya kampındaki 2. hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşılaşacak. Hamza Akman, Ali Akman, Kazımcan Karataş gibi genç futbolcuların performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mol Fehervar - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:40
MOL FEHERVAR GALATASARAY MAÇI - CANLI 🔥 | Mol Fehervar - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 2. hazırlık maçı olan Mol Vidi (Mol Fehervar) karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray mücadelesinin detayları...

MOL VIDI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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