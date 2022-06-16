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Yeni yönetim işbaşı yaptı

Galatasaray'ın 91. Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı, sarı-kırmızılı kulübün gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 19.05'te gerçekleştirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Yeni yönetim işbaşı yaptı

Galatasaray'ın 91. Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı, sarı-kırmızılı kulübün gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 19.05'te gerçekleştirildi. Tüm üyelerin bir araya geldiği Başkan Dursun Özbek yönetimindeki toplantıda bundan sonraki yol haritası ana hatlarıyla belirlenirken görev dağılımı da yapıldı. İkinci başkanlığa beklenildiği gibi, başkan adaylığından vazgeçerek Özbek'in ekibine katılan Metin Öztürk getirildi. Ayrıca iki de başkan yardımcısı belirlendi.

FUTBOLUN PATRONU ERDEN TİMUR
Galatasaray Sportif A.Ş'deki görev değişimi de KAP'a bildirildi. İstifa eden Burak Elmas ve Özgür Kalelioğlu'rur yerine; Dursun Özbek ile Erden Timur'un geldiği açıklandı. Timur için "Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir" denildi. Öte yandan projeleriyle Dursun Özbek ekibine büyük güç katan Erden Timir'un basketboldan sonra futbolun da patronu olacağı ifade edildi.

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