Kerem Aktürkoğlu bir marka

Galatasaray için kabus dolu bir sezon geride kalmak üzere ama bu kötü geçen sezonda Kerem Aktürkoğlu performansıyla parlayan isim olmayı başardı. Etkili futbolu, attığı ve attırdığı gollerle tam anlamıyla tel tel dökülen sarı-kırmızılı ekibi ayakta tutan isim oldu. Kerem'in bu istikrarlı çıkışında menajeri Erkut Söğüt'ün de büyük rolü bulunurken Söğüt, genç futbolcunun kariyerini adım uzmanlar eşliğinde adım planladıklarını söyledi. Kerem'in 'Harry Potter' sevinci büyük ses getirirken ünlü menajer bu konuda şunları söyledi:

KENDİNİ BİLEN BİR FUTBOLCU

"Bu bir ekip işi... Hiçbir zaman benim fikrim demem. Kerem ile beraber oluşturduğumuz bir proje... Marka oluşumunda İngiltere ve Amerika'da çalışan arkadaşlarımıza sorduk. Çok profesyonel bir çalışma. Bunun için çok uğraştık." Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Erkut Söğüt, Kerem'in Adana Demir maçında Potter sevinci yapmamasıyla ilgili de, "Kerem inanılmaz kendini bilen bir futbolcu. 'Hak etmedim bu şovu yapmaya' demek istedi. Daima kendini geliştirmek isteyen bir futbolcu" dedi.