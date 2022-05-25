Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Muhammed bu maçlarda 17 gol atarken 5 kez de takım arkadaşlarının gollerinde asist yaptı.

Süper Lig'de bu sezon 27 maçta oynayan Muhammed bunların sadece 10'unda ilk 11'de başlayabildi.

İlk sezonundaki performansının uzağında bir grafik çizen Mısırlı, 7 kez fileleri sarsabildi.