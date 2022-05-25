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Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Galatasaray'da tarihe geçen kötü sezon sona erse de sıkıntılar devam ediyor. 11 Haziran'da yapılacak seçimle yeni yönetimini seçecek olan sarı kırmızılılarda şok gelişmeler yaşanıyor. Buna göre Aslan, Mostafa Mohamed transferi nedeniyle FIFA'dan yasak alabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:36 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:44
Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Nitekim ara transfer döneminde Mısırlı futbolcunun sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, oyuncunun kulübü Zamalek'e henüz bu ödemeyi yapabilmiş değil.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

FUTBOLCUYU GÖNÜLSÜZ VERMİŞTİ

Mostafa Mohamed'i, kontratındaki madde nedeniyle gönülsüz veren Zamalek ise bu gelişme üzerine harekete geçti.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Galatasaray'a uyarı faksı çekildi.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Taraflar arasındaki sözleşmedeki maddeye göre 1 Temmuz 2022'ye kadar süresi olan Galatasaray Kulübü'ne, Zamalek şimdiden FIFA'ya gitme tehdidinde bulundu.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Mısır Kulübü'nün 4 milyon dolarlık bonservis bedelinin 1 Temmuz'a kadar yatırılmaması halinde FIFA'ya başvuracağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

MEVCUT YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLI

Zamalek'in FIFA'ya başvuru yapması ve haklı bulunması durumunda ise Galatasaray'a transfer cezası gelmesi olası...

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Mart ayında yapılan mali genel kurulda bütçe yetkisi alınamadığı için Mostafa Mohamed transferi için çözüm de üretilemedi.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Göreve gelecek olan yeni başkan ve ekibinin bu problemi ivedilikle çözmesi gerekecek.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Olası bir cezayla karşı karşıya kalmamak için yaklaşık 66 milyon TL yapan bu tutarı Galatasaray'ın yeni yönetiminin 20 gün içinde bulup ödemesi gerekecek.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Zamalek'ten Şubat 2021'de Galatasaray'a gelen Mustafa Muhammed sarı kırmızılı kulüpte 57 resmi karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Muhammed bu maçlarda 17 gol atarken 5 kez de takım arkadaşlarının gollerinde asist yaptı.

Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler

Süper Lig'de bu sezon 27 maçta oynayan Muhammed bunların sadece 10'unda ilk 11'de başlayabildi.
İlk sezonundaki performansının uzağında bir grafik çizen Mısırlı, 7 kez fileleri sarsabildi.

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