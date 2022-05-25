Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Galatasaray'da tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçiminde... Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent ile yolların ayrılması bekleniyor. İtalyan medyası da konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:59
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

Camia 11 Haziran'da yapılacak olan seçime yoğunlaşırken taraftarların merak ettiği bir başka konu ise Domenec Torrent'in geleceği.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

1 sezon daha sözleşmesi bulunan İspanyol hocanın takımda kalmasının zor göründüğü ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

Öte yandan Torrent'in yerine düşünülen isimlerden birisi daha belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

İTALYANLAR DUYURDU

Daha önce Dursun Özbek yönetimi ile çalışan Igor Tudor'un yeniden İstanbul'a döneceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

A Spor'dan Fatih Burak Yıldırım'ın İtalyan basınına dayandırdığı haberde; Galatasaray'ın Tudor'a yoğun bir ilgisi olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

VERONA'DAN AYRILACAK

Hırvat teknik adamın Hellas Verona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

İtalyan medyası ise Tudor'un yeni durağının Galatasaray olabileceğini kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

2017 yılında Karabükspor'un ardından Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

Kariyerinin devamında ise Udinese, Hajduk Split ve yardımcı antrenör olarak Juventus'ta görev yapan Igor Tudor, bu sene Verona'nın başında sergilediği performansla da büyük takdir toplamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

Öte yandan İtalyan gazeteci Paolo Bargiggia, "Tudor, Galatasaray'a gitmek için Verona'dan; Cioffi de Verona için Udinese'den ayrılacak" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

Igor Tudor için Serie A ekiplerinden Bologna'nın da istekli olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

Öte yandan bir başka İtalyan medyası, bazı Alman kulüplerinin de Tudor'a ilgisinin olduğunu kaydetti.

DİĞER
PSG’de Neymar görücüye çıktı! Kylian Mbappe’nin ardından ayrılık kapısı aralandı…
Melike Öcalan'a "Bir sana elimi değdiremedim" demişti! Mehmet Ali Erbil’den ilginç taktik! Otosansür uyguladı yine dillere düştü
Mesut'un menajerinden flaş açıklama!
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim veda etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray başkan adayları açıklamalarda bulundu!
Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Deep Purple Türk yemeği siparişi verdi!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu! Flaş Tudor iddiası İtalyanlar duyurdu! Flaş Tudor iddiası 18:55
Jesus sonrası imza şov! Dünya yıldızı golcü geliyor Jesus sonrası imza şov! Dünya yıldızı golcü geliyor 18:34
Erzurumspor - İstanbulspor | CANLI Erzurumspor - İstanbulspor | CANLI 18:28
Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Anıtkabir'de Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Anıtkabir'de 18:25
Zlatan'dan flaş karar! Kariyeri... Zlatan'dan flaş karar! Kariyeri... 18:22
Salah resmen açıkladı! Liverpool'da kalacak mı? Salah resmen açıkladı! Liverpool'da kalacak mı? 18:21
Daha Eski
Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması! Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması! 18:07
Mesut'un menajerinden flaş açıklama! Mesut'un menajerinden flaş açıklama! 18:03
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim veda etti Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim veda etti 18:01
Transferde Batshuayi sürprizi! İşte yeni takımı Transferde Batshuayi sürprizi! İşte yeni takımı 17:35
G.Saray başkan adayları açıklamalarda bulundu! G.Saray başkan adayları açıklamalarda bulundu! 16:41
İskenderun FK - Iğdır FK maçı CANLI izle İskenderun FK - Iğdır FK maçı CANLI izle 16:27