GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'da yeniden Igor Tudor sesleri

Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
2021/22 sezonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılı ekipte, yeni sezonun planlamaları başladı.
👉BAŞKAN "4-5 TRANSFER" DEDİ! JESUS LİSTEYİ SUNDU💥
Aslan'da gündemin ilk maddesi ise seçim.
Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
2021/22 sezonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılı ekipte, yeni sezonun planlamaları başladı.
👉BAŞKAN "4-5 TRANSFER" DEDİ! JESUS LİSTEYİ SUNDU💥
Aslan'da gündemin ilk maddesi ise seçim.
Camia 11 Haziran'da yapılacak olan seçime yoğunlaşırken taraftarların merak ettiği bir başka konu ise Domenec Torrent'in geleceği.
1 sezon daha sözleşmesi bulunan İspanyol hocanın takımda kalmasının zor göründüğü ifade ediliyor.
Öte yandan Torrent'in yerine düşünülen isimlerden birisi daha belli oldu.
İTALYANLAR DUYURDU
Daha önce Dursun Özbek yönetimi ile çalışan Igor Tudor'un yeniden İstanbul'a döneceği ifade edildi.
A Spor'dan Fatih Burak Yıldırım'ın İtalyan basınına dayandırdığı haberde; Galatasaray'ın Tudor'a yoğun bir ilgisi olduğu kaydedildi.
VERONA'DAN AYRILACAK
Hırvat teknik adamın Hellas Verona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İtalyan medyası ise Tudor'un yeni durağının Galatasaray olabileceğini kaydetti.
2017 yılında Karabükspor'un ardından Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.
Kariyerinin devamında ise Udinese, Hajduk Split ve yardımcı antrenör olarak Juventus'ta görev yapan Igor Tudor, bu sene Verona'nın başında sergilediği performansla da büyük takdir toplamıştı.
Öte yandan İtalyan gazeteci Paolo Bargiggia, "Tudor, Galatasaray'a gitmek için Verona'dan; Cioffi de Verona için Udinese'den ayrılacak" ifadelerini kullandı.
Igor Tudor için Serie A ekiplerinden Bologna'nın da istekli olduğu kaydedildi.
Öte yandan bir başka İtalyan medyası, bazı Alman kulüplerinin de Tudor'a ilgisinin olduğunu kaydetti.