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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele golsüz berabere bitti. Zorlu karşılaşmada Cicaldau 68 dakika sahada kalırken Morutan 80. dakikada oyuna dahil oldu. Rumen futbolcular Fatih Terim'in gidişinin ardından adeta çöktü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 13:24
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen futbolcular; Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Fatih Terim'in teknik direktörlükten ayrılmasının ardından düşüş yaşamaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Ligin ilk 20 haftasında görev yapan Terim döneminde Cicaldau lig ve Avrupa'da 4 gol atıp, 2 asist üretirken, Rumen oyuncunun rakamları Domenec Torrent ile ise bir hayli altta kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Cicaldau, Torrent döneminde lig ve Avrupa'da olmak üzere çıkılan 15 maçta 1 gol, 2 asistte kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Fatih Terim'in gidişi en çok ise Olimpiu Morutan'ı sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Takım içerisinde İngilizce konuşamadığı için arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlandığı belirtilen Morutan, Terim sonrası forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Takvim'in haberine göre; Terim döneminde 3 gol atıp, 4 asist yaparak 7 gole direkt katkı sağlayan Morutan, Domenec Torrent ile adeta dip yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Genç futbolcu, Torrent döneminde sadece 1 asist ile takımına katkı verebildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Gözden iyice düşen Rumen futbolcunun Torrent tarafından tercih edilmemesi taraftarların da tepkisi çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

POPESCU ELEŞTİRMİŞTİ

Galatasaray 'ın Romanyalı oyuncuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılıların Rumen efsanesi Popescu, vatandaşlarının performansını eleştirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Popescu ikili için, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla forma şansı buluyor ama o da şu andaki formundan çok daha iyisini sergileyebilir. İkisi de beklentilerin çok uzağındalar." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

MORUTAN VE ALEKSANDRU CICALDAU ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Unutulmaz futbolcu, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla şans buluyor ama bence o da gerçek potansiyelinin çok uzağında. Kulüpten bazı isimlerle görüştüm. Onlardan beklentinin çok daha yüksek olduğunu söylediler. Açıkçası ikisi de şu anda iyi değil. Tarihin en kötü dönemlerinden birine denk gelmeleri de başka bir şanssızlık" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

"CICALDAU VE MORUTAN KALIP ÇOK ÇALIŞMALILAR"

Popescu, "Galatasaray, ligde hiç olmadığı kadar kötü. Böyle durumlarda yabancılardan daha fazlası beklenir. Çünkü yabancı yıldızların, takımları zor dönemlerden çıkarmaları gerekir. Bence ikisi de takımda kalmalı ama kendilerini kesinlikle geliştirmeliler. Daha sıkı çalışmalılar. Hem Barcelona hem Galatasaray forması giydiğim için maç öncesi kalbim yüzde 50-50 ortadan bölünmüştü. Ama atmosferi görünce biraz daha Galatasaray'ı desteklediğimi söylemeliyim" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

"SAKİN KALMALARI GEREK"

Menajer Becali de iki Rumen futbolcuyla ilgili Rumen basınına konuşmuştu. Becali, "Barcelona sonrası Cicaldau ve Morutan ile yemek yedik.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Sakin olmalarını ve sadece futbola odaklanmalarını söyledim. Galatasaray'daki geleceklerinin ne olacağını yazın tartışırız. Uzun süreli mukaveleleri var. Teknik heyetin kararı da önemli olacak. Sampdoria, küçülmeye gidecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Bu sebeple Cicaldau transferinden çekildiler. Şu anda transfer konuşmak için erken" yorumunu yapmıştı.

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