GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Popescu ikili için, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla forma şansı buluyor ama o da şu andaki formundan çok daha iyisini sergileyebilir. İkisi de beklentilerin çok uzağındalar." ifadelerini kullanmıştı.

MORUTAN VE ALEKSANDRU CICALDAU ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA Unutulmaz futbolcu, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla şans buluyor ama bence o da gerçek potansiyelinin çok uzağında. Kulüpten bazı isimlerle görüştüm. Onlardan beklentinin çok daha yüksek olduğunu söylediler. Açıkçası ikisi de şu anda iyi değil. Tarihin en kötü dönemlerinden birine denk gelmeleri de başka bir şanssızlık" dedi.