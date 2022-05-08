GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen futbolcular; Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Fatih Terim'in teknik direktörlükten ayrılmasının ardından düşüş yaşamaya başladı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen futbolcular; Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Fatih Terim'in teknik direktörlükten ayrılmasının ardından düşüş yaşamaya başladı.
Ligin ilk 20 haftasında görev yapan Terim döneminde Cicaldau lig ve Avrupa'da 4 gol atıp, 2 asist üretirken, Rumen oyuncunun rakamları Domenec Torrent ile ise bir hayli altta kaldı.
Cicaldau, Torrent döneminde lig ve Avrupa'da olmak üzere çıkılan 15 maçta 1 gol, 2 asistte kaldı.
Fatih Terim'in gidişi en çok ise Olimpiu Morutan'ı sarstı.
Takım içerisinde İngilizce konuşamadığı için arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlandığı belirtilen Morutan, Terim sonrası forma şansı bulmakta zorlanmıştı.
Takvim'in haberine göre; Terim döneminde 3 gol atıp, 4 asist yaparak 7 gole direkt katkı sağlayan Morutan, Domenec Torrent ile adeta dip yaptı.
Genç futbolcu, Torrent döneminde sadece 1 asist ile takımına katkı verebildi.
Gözden iyice düşen Rumen futbolcunun Torrent tarafından tercih edilmemesi taraftarların da tepkisi çekti.
POPESCU ELEŞTİRMİŞTİ
Galatasaray 'ın Romanyalı oyuncuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılıların Rumen efsanesi Popescu, vatandaşlarının performansını eleştirmişti.
Popescu ikili için, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla forma şansı buluyor ama o da şu andaki formundan çok daha iyisini sergileyebilir. İkisi de beklentilerin çok uzağındalar." ifadelerini kullanmıştı.
MORUTAN VE ALEKSANDRU CICALDAU ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
Unutulmaz futbolcu, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla şans buluyor ama bence o da gerçek potansiyelinin çok uzağında. Kulüpten bazı isimlerle görüştüm. Onlardan beklentinin çok daha yüksek olduğunu söylediler. Açıkçası ikisi de şu anda iyi değil. Tarihin en kötü dönemlerinden birine denk gelmeleri de başka bir şanssızlık" dedi.
"CICALDAU VE MORUTAN KALIP ÇOK ÇALIŞMALILAR"
Popescu, "Galatasaray, ligde hiç olmadığı kadar kötü. Böyle durumlarda yabancılardan daha fazlası beklenir. Çünkü yabancı yıldızların, takımları zor dönemlerden çıkarmaları gerekir. Bence ikisi de takımda kalmalı ama kendilerini kesinlikle geliştirmeliler. Daha sıkı çalışmalılar. Hem Barcelona hem Galatasaray forması giydiğim için maç öncesi kalbim yüzde 50-50 ortadan bölünmüştü. Ama atmosferi görünce biraz daha Galatasaray'ı desteklediğimi söylemeliyim" diye konuştu.
"SAKİN KALMALARI GEREK"
Menajer Becali de iki Rumen futbolcuyla ilgili Rumen basınına konuşmuştu. Becali, "Barcelona sonrası Cicaldau ve Morutan ile yemek yedik.
Sakin olmalarını ve sadece futbola odaklanmalarını söyledim. Galatasaray'daki geleceklerinin ne olacağını yazın tartışırız. Uzun süreli mukaveleleri var. Teknik heyetin kararı da önemli olacak. Sampdoria, küçülmeye gidecek.
Bu sebeple Cicaldau transferinden çekildiler. Şu anda transfer konuşmak için erken" yorumunu yapmıştı.