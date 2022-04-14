Galatasaray'a Fabian Schar transferinde kötü haber! İmzayı atıyor

Süper Lig'de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performans sergileyen Galatasaray, son olarak derbide Fenerbahçe'ye yenilmişti. Sarı kırmızılılarda başkanlık seçimi de gündemdeyken, transfer çalışmaları devam ediyor.

İngiliz basını, sarı kırmızılıların Fabian Schar ile ilgilendiğini duyururken transferde kötü haberi verdi.

Yayınlanan habere göre; Newcastle United'ın İsviçreli yıldızı ile Galatasaray, Borussia Mönchengladbach, Lille ve Milan ilgilenirken, Schar takımıyla sözleşme yenilemek üzere.

Steve Bruce döneminde son 7 maçta şans bulamayan Schar'ın takımdan ayrılmak istediği ancak Howe'un göreve gelmesinin ardından ilk 11'e yerleştiği ve sözleşme uzatacağı belirtildi.