Haberler Galatasaray Galatasaray'a Fabian Schar transferinde kötü haber! İmzayı atıyor

Galatasaray'a Fabian Schar transferinde kötü haber! İmzayı atıyor

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda da mücadele edemeyecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyordu. İngiliz basını, sarı kırmızılıların Fabian Schar ile ilgilendiğini duyururken kötü haberi de verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:11
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'a Fabian Schar transferinde kötü haber! İmzayı atıyor

Süper Lig'de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performans sergileyen Galatasaray, son olarak derbide Fenerbahçe'ye yenilmişti. Sarı kırmızılılarda başkanlık seçimi de gündemdeyken, transfer çalışmaları devam ediyor.

İngiliz basını, sarı kırmızılıların Fabian Schar ile ilgilendiğini duyururken transferde kötü haberi verdi.

Yayınlanan habere göre; Newcastle United'ın İsviçreli yıldızı ile Galatasaray, Borussia Mönchengladbach, Lille ve Milan ilgilenirken, Schar takımıyla sözleşme yenilemek üzere.

Steve Bruce döneminde son 7 maçta şans bulamayan Schar'ın takımdan ayrılmak istediği ancak Howe'un göreve gelmesinin ardından ilk 11'e yerleştiği ve sözleşme uzatacağı belirtildi.

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'siydi! Hayfa Safi'nin yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı!
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama geldi
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"
F.Bahçe Ozan Tufan için kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta?
Cimbom'da büyük çelişki! Marcao ve Nelsson...
ÖSYM AİS şifresi nedir? Nasıl alınır?
Freddy Rincon hayatını kaybetti!
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a kötü haber! İmzayı atıyor Galatasaray'a kötü haber! İmzayı atıyor 13:11
Beşiktaşlı yıldız trafik kazası geçirdi! Beşiktaşlı yıldız trafik kazası geçirdi! 12:40
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! 12:27
Ömür'ün menajerinden transfer açıklaması! Ömür'ün menajerinden transfer açıklaması! 12:18
Avustralyalı tenisçi Dominic Thiem, Estoril Açık'a katılacak Avustralyalı tenisçi Dominic Thiem, Estoril Açık'a katılacak 12:09
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 12:02
Daha Eski
Ukraynalı sporcu: Evimin yakınına bomba düştü Ukraynalı sporcu: Evimin yakınına bomba düştü 11:52
Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi? Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi? 11:39
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 4. etabın galibi belli oldu! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 4. etabın galibi belli oldu! 11:34
F.Bahçe Ozan Tufan için kararını verdi! F.Bahçe Ozan Tufan için kararını verdi! 11:34
Cimbom'da büyük çelişki! Marcao ve Nelsson... Cimbom'da büyük çelişki! Marcao ve Nelsson... 10:53
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" 10:47