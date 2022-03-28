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Xavi'den Galatasaray'ı üzen karar!

Devre arasında Galatasaray'a kiralanan Inaki Pena, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Özellikle Barcelona maçlarında Xavi'nin de dikkatini çeken Pena için Aslan'a kötü haber geldi. İşte Mundo Deportivo'da yer alan habere göre İspanyol teknik adamın Inaki Pena planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:33
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Xavi'den Galatasaray'ı üzen karar!

Muslera'nın sakatlığı sonrası devre arasında Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena, hem Galatasaray taraftarını hem Barcelona taraftarını kendisine hayran bırakmıştı.

Barcelona - Galatasaray maçlarında yıldızını parlatan İspanyol kaleci için, Xavi'de planlarını değiştirdi.



İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Katalan ekibi, yüksek maaşı olan ve yeterince oynamadığı için de ayrılmak isteyen Neto Murara'yı gözden çıkardı. Genç kalecinin ayrılığına onay verecek olan Xavi, Neto'nun yerine ise Inaki Pena'yı düşünüyor.

Habere göre Xavi'nin bu tercihinin arkasında, Pena'nın pasör özelliklerinin Neto'ya oranla daha iyi olması yatıyor.

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