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G.Saray istışare heyeti toplandı

Galatasaray Kulübü İstişare Komitesi toplantısı dün gerçekleştirildi. Sarı- kırmızılı kulüpte görev yapmış Başkanlar, İkinci Başkanlar ve Divan Kurulu Başkanları, dünkü toplantı öncesinde bir araya geldi ve gündemdeki konularla ilgili düşüncelerini iletti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
G.Saray istışare heyeti toplandı
Galatasaray Kulübü İstişare Komitesi toplantısı dün gerçekleştirildi. Sarı- kırmızılı kulüpte görev yapmış Başkanlar, İkinci Başkanlar ve Divan Kurulu Başkanları, dünkü toplantı öncesinde bir araya geldi ve gündemdeki konularla ilgili düşüncelerini iletti.
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