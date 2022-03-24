G.Saray istışare heyeti toplandı

Galatasaray Kulübü İstişare Komitesi toplantısı dün gerçekleştirildi. Sarı- kırmızılı kulüpte görev yapmış Başkanlar, İkinci Başkanlar ve Divan Kurulu Başkanları, dünkü toplantı öncesinde bir araya geldi ve gündemdeki konularla ilgili düşüncelerini iletti.
Galatasaray Kulübü İstişare Komitesi toplantısı dün gerçekleştirildi. Sarı- kırmızılı kulüpte görev yapmış Başkanlar, İkinci Başkanlar ve Divan Kurulu Başkanları, dünkü toplantı öncesinde bir araya geldi ve gündemdeki konularla ilgili düşüncelerini iletti.