Divan'da sert eleştiriler

HAYRİ KOZAK: Başkanımız 'masadayız' diyor. Hangi masadayız? Ben anlamadım hangi masadayız sayın başkan? 15 oyuncu alınmış bu dönemde. Rumenler falan da var. Çok ciddi para harcanmış maliyeti yüksek isimler var. Alt yapıdan oyuncu çıkmamış. Tasarruf nerede burada!..

İSTİFA ETMELİSİNİZ

MEHMET BİLEN: Burak Elmas yönetimine seçim kazandıran Fatih Terim yarı yolda bırakıldı. Bu performans ile bu yönetimin Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra yapılacak en hayırlı iş sayın Elmas yönetiminin istifa etmesidir.

34 MİLYON EKSİDE

AHMET ÖZDOĞAN: Yüzme, satranç ve E Spor haricindeki tüm şubelerde, 34 milyon lira eksi var. Sayın Başkan ve Yönetimi denk bütçe diyordu!..

KOLAYLIK SAĞLANMADI

AYHAN YEĞİNSU: '40 milyon dolar kasa kolaylığı sağlayacağız' dediler, sağladılar mı? 100 milyon dolarlık stadyum sponsorluğunu gören var mı?