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Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Galatasaray, başkanlık için yapılacak genel kurul tarihini açıkladı. Buna göre sarı kırmızılılar, “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:19 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:24
Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu!

Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış

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