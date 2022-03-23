Galatasaray Antalyasporlu Fernando Lucas Martins'i transfer edecek mi? Başkan açıkladı!

Galatasaray'da Erick Pulgar ve Bartuğ Elmaz dönemi sona eriyor. İki futbolcuyla da sezon sonunda vedalaşacak olan Galatasaray, Antalyaspor'un yeni transferi Fernando Lucas Martins'i gündemine aldı.
Sarı-Kırmızılılar, Erick Pulgar'ın Fiorentina'ya dönecek olması, Bartuğ Elmaz'ın ise Marsilya ile anlaşması sonrası ön libero arayışlarına başlarken Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, Fernando Lucas Martins iddialarına cevap verdi.
ERICK PULGAR VE BARTUĞ ELMAZ'IN YERİNE FERNANDO
Adı Galatasaray ile anılan Fernando'yla ilgili konuşan başkan Çetin, "Fernando Lucas Martins takımımıza çok çabuk uyum sağladı ve skora katkı yapıyor.