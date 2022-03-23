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Galatasaray Antalyasporlu Fernando Lucas Martins'i transfer edecek mi? Başkan açıkladı!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonunda Antalyaspor'un kadrosuna kattığı Fernando Lucas Martins'in peşine düştü. Fernando, Antalyaspor'a katıldığı günden bu yana attığı gollerle ve oynadığı futbolla takımını sırtlarken, Galatasaray'da sezon sonu ayrılacak Erick Pulgar'ın yerine düşünülüyordu. Peki, Galatasaray Fernando için teklif yaptı mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:11
Galatasaray Antalyasporlu Fernando Lucas Martins'i transfer edecek mi? Başkan açıkladı!

Galatasaray'da Erick Pulgar ve Bartuğ Elmaz dönemi sona eriyor. İki futbolcuyla da sezon sonunda vedalaşacak olan Galatasaray, Antalyaspor'un yeni transferi Fernando Lucas Martins'i gündemine aldı.

Galatasaray Antalyasporlu Fernando Lucas Martins'i transfer edecek mi? Başkan açıkladı!

Sarı-Kırmızılılar, Erick Pulgar'ın Fiorentina'ya dönecek olması, Bartuğ Elmaz'ın ise Marsilya ile anlaşması sonrası ön libero arayışlarına başlarken Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, Fernando Lucas Martins iddialarına cevap verdi.

Galatasaray Antalyasporlu Fernando Lucas Martins'i transfer edecek mi? Başkan açıkladı!

ERICK PULGAR VE BARTUĞ ELMAZ'IN YERİNE FERNANDO
Adı Galatasaray ile anılan Fernando'yla ilgili konuşan başkan Çetin, "Fernando Lucas Martins takımımıza çok çabuk uyum sağladı ve skora katkı yapıyor.

Galatasaray Antalyasporlu Fernando Lucas Martins'i transfer edecek mi? Başkan açıkladı!

Biz de Galatasaray iddiasını basından takip ettik. Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı için de transfer iddiaları var. Fakat bu futbolcularımızla ilgili bize gelen resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Antalyasporlu Fernando Lucas Martins'i transfer edecek mi? Başkan açıkladı!

FERNANDO LUCAS MARTINS'İN ANTALYASPOR KARNESİ
Akşam'ın haberine göre, Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fernando Lucas Martins, Akdeniz ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Kırmızı-Beyazlılarla 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Brezilyalının güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

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