GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas için flaş yorum! "Fatih hoca ile devam etseydi..."

Galatasaray, Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası 30 Nisan'da olağanüstü seçime gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından görevine son verdiği teknik direktör Fatih Terim'in de seçimde başkan adayı olabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan ise, "Fatih hoca sessiz kaldı ama ileride konuşacaktı. Doğru olanı yaptı. İşin politik tarafına girmedi kongreye gelerek. Eğer Burak Elmas, Fatih Terim ile devam etseydi ibra edilirdi" dedi.