Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

Ancak 27 yaşındaki kaleci performansıyla taraftarlara saç baş yoldurdu. Oynadığı 9 maçta kalesinde tam 17 gol gören İsmail Çipe yaptığı hatalarla Galatasaray 'ın birçok maçta puan kaybetmesine neden oldu.

BU KULÜBÜN BATMAMASI BAŞARI!

Ayrıca tecrübeli kaleciye bu sezon 1 milyon 400 bin lira, önümüzdeki sezon ise 2.5 milyon lira garanti ücret ödeneceği de açıklandı. Taraftarlar yapılan bu hamleye isyan bayrağı açarken, "Böyle yönetilen bir kulübün batmaması büyük bir başarı" ifadesini kullandı.