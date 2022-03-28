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Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da düzenlenen genel kurulda mali tablolara ilişkin detaylar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, yapılan transferler ve futbolculara yapılan ödemeler konusunda bilgilendirmede bulundu. Açıklanan rakamlar arasında performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir futbolcuya ödenen menajerlik ücreti olay oldu. İsyan bayrağı açan taraftarlar, "Böyle yönetilen bir kulübün batmaması büyük bir başarı" ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:28
Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

Genel kurulda mali tabloları üyelere açıklayan Galatasaray yönetimi, yapılan transferler ve futbolculara yapılan ödemeler konusunda da net bilgiler verdi.

Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ!
Açıklanan rakamlar arasında çok çarpıcı bir detay taraftarları tek kelimeyle isyan noktasına getirdi.

Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da geçmiş yönetimin sözleşmesini uzattığı İsmail Çipe'nin menajerine tam 360 bin lira ödendiği ortaya çıktı. 1 Kasım 2021 tarihinde sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan İsmail bu sezon Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası forma şansı buldu.

Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

Ancak 27 yaşındaki kaleci performansıyla taraftarlara saç baş yoldurdu. Oynadığı 9 maçta kalesinde tam 17 gol gören İsmail Çipe yaptığı hatalarla Galatasaray'ın birçok maçta puan kaybetmesine neden oldu.

Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

Bir önceki yönetimin İsmail Çipe ile sözleşme uzatırken 360 bin lira menajerlik ücreti ödendiğinin ortaya çıkması sosyal medyada ortalığı karıştırdı.

Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

BU KULÜBÜN BATMAMASI BAŞARI!
Ayrıca tecrübeli kaleciye bu sezon 1 milyon 400 bin lira, önümüzdeki sezon ise 2.5 milyon lira garanti ücret ödeneceği de açıklandı. Taraftarlar yapılan bu hamleye isyan bayrağı açarken, "Böyle yönetilen bir kulübün batmaması büyük bir başarı" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

HEM BONSERVİS HEM İMZA PARASI
Yönetimin açıkladığı rakamlara göre sezon başında bonservis ödenerek transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'a imza verildiği dikkat çekti.

Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Böyle yönetilen kulüp..."

Sarı-kırmızılılar'ın Cicaldau'ya 200 bin Euro, Morutan'a ise 300 bin Euro ödendiği açıklandı. Galatasaray böylece 5 yıl sonra bonservisiyle aldığı bir oyuncuya imza parası ödemiş oldu.

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