İlk golü biz atalım

Barcelona beraberliğiyle Galatasaraylı taraftarların gözünde kredisini artıran Domenec Torrent, Beşiktaş karşısında derbi ilk galibiyetini ulaşmayı hedefliyor. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra 21. hafta öncesinde göreve başlayan Torrent, bu süreçte 9 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Trabzonspor'la oynadığı derbiden mağlubiyetle ayrılan Katalan hoca, Beşiktaş maçıyla bunu telafi etmenin peşinde... Bu nedenle savunma oyuncularına Barça karşısındaki performansı beklediğini ifade eden Torrent, ileri uçtaki futbolculardan da erken gol istedi.

PENA VE DEFANSA GÜVENİYOR

Barcelona'ya gol izni vermeyen Galatasaray, 2022'de Süper Lig'de yaptığı 9 maçta kalesini gole kapatamadı. Cimbom, bu süreçte ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken 5 kez de mağlup oldu. Son 9 lig maçında rakiplerinin 18 golüne 14 golle karşılık verebilen sarıkırmızılılar, Beşiktaş karşısında bu kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Torrent'in en büyük güvencesi Barcelona karşısında harikalar yaratan kaleci İnaki Pena ile iki stoper Nelsson ile Marcao'nun oldukça formda olması...

İÇ SAHA KARNESİ PARLAK DEĞİL

Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesinde Süper Lig'de bu sezon 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 beraberlik alan ve çok da etkili olamayan Cimbom 14 maçta 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 17 gole engel olamadı. Aslan son olarak sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve 4-2'lik skorla galip ayrılarak 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Cimbom derbiyi de kazanmak istiyor.

SİFTAH YAPACAKLAR

Galatasaray'da 6 oyuncu ilk kez Beşiktaş derbisine çıkacak. Torrent'in görev vermesi durumunda Omar Elabdellaoui, Sacha Boey, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar ile Emre Kılınç ilk kez siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

ZORLU SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 10 Mart'taki Barcelona maçıyla başlayan ve yaklaşık 1 ay sürecek dönemde zorlu ve sıkışık bir fikstürden geçiyor. Bugün Beşiktaş derbisine çıkacak olan sarıkırmızılı takım, 3 gün sonrasında Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray, ardından 10 Nisan'a kadar arka arkaya Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak. Barça'yı elerse 7 ve 14 Nisan'da çeyrek final maçlarını yapacak.

İSTANBUL'A AKIN EDECEKLER

Barcelona karşısındaki performansı Marcao'nun yanı sıra Victor Nelsson'u da Avrupa'nın önde gelen takımların izleme listesine soktu... 0-0 biten maç sonrasında İstanbul'da oynanacak rövanş için şimdiden Newcastle ve Milan'ın scoutları akreditasyon talebinde bulundu. Danimarkalı stoperin bir süredir Lille tarafından da izlediği biliniyor.