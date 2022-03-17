Galatasaray - Barcelona maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: İki maçta da harika mücadele ettik

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol ekibinin ufak hataları affetmeyecek bir takım olduğunu belirten genç futbolcu, iki maçta da harika mücadele verdiklerini söyledi.



İşte o sözler:



Kerem Aktürkoğlu: Çok mücadele ettik. Sonunu getiremedik. Umarım bundan sonraki süreçte, lige daha fazla odaklanıp, bulunabileceğimiz en yüksek noktaya çıkıp, o şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz.

Barcelona gibi bir takımla oynuyoruz. Böyle ufak hataları affetmeyecek bir takım. İki maçta da harika bir mücadele verdik.

Maçın başından sonuna kadar yapmadığımız hatayı, attığımız golden sonra yaptık ve talihsiz bir gol yedik. 10 kişiyken gol yememiz, bizi daha çok düşürdü. Tam olarak yerleşmemiştik.