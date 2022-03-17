Galatasaray - Barcelona maçında Jordi Alba çirkinleşti! Ortalığı germek için elinden geleni yaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

Maçın son anlarında Katalan ekibinin deneyimli futbolcusu Jordi Alba'dan ağır bir tahrik geldi.

Vakit geçirmek için taç atışını ağırdan alan Alba'ya tribünler tepki gösterdi. İspanyol oyuncu tepkiler sonrası daha da çirkinleşerek topu tribünlere yolladı.

Ortalığı germek için elinden geleni yapan Jordi Alba sarı kartla cezalandırıldı.

İşte o anlar...



















Görüntüler Exxen'den alınmıştır