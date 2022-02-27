Galatasaray - Rizespor: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı.

Cimbom'a üç puanı getiren golleri 40 ve 87'de Patrick van Aanholt, 70'te Ryan Babel ve 90+7'de Gomis kaydetti.

Rizespor'un golleri ise 8'de Gedson Fernandes ve 49'da Tyler Boyd'dan geldi.

GOMIS PENALTI KAÇIRDI!

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta attığı 2 penaltı golüyle Göztepe maçının kahramanı olan Bafetimbi Gomis, Rizespor maçında ise 64'te kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Öte yandan Rizespor'da Baiano, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

G.Saray bu sonucun ardından puanını 35'e yükseltirken, haftayı 12. sırada kapatmayı garantiledi.

19 sırada yer alan ve kümede kalma umutları azalan Rizespor ise 23 puanda kaldı.