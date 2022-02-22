Tümer Metin'den Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram için sert sözler!

"Arda Kardeşlerin verip iptal ettiği Gomis'in şutunda stopere çarpan top, bir hakemin oyunun akışında çalabileceği bir pozisyon. Ancak bir daha tekrarını izlersen geri dönebilirsin. Onun dışında maçın içindeki bütün penaltıların doğru olduğu kanaatindeyim. VAR'ın müdahalelerinin de yerinde olduğu kanaatindeyim.Galatasaray adına hayati bir üç puan. Maçın can sıkıcı tarafı ilk yarıdaki oyun. İlk yarıdaki istatistikler. İkinci yarı da 2-1'den sonra Emre'nin oyuna girmesi, biraz Cicaldau'yla orta sahaları tutma ve Gomis'i oyuna atan Torrent'in maçı çeviren hamleleri gibi göründü."

"Maçın genelini konuşacak olursak Galatasaray bir vasatlar topluğu. Bu kadar vasat performans gösteren oyuncu topluluğu bir aradayken hem maç kazanman, geçtim maçı kazanmayı ligde barına bilmen ya da bir dominant oyuna sahip olabilmen çok zor. Maçı izlerken hem Taylan'ın hem de Ömer Bayram'ın benzer penaltı pozisyonları oldu. Biz de uzun yıllar top oynadık. Benim antrenmanda bile elime böyle bir top çarpmadı. 20-30 metreden gelen topa ayağını kaldırıp elinle buluşturuyorsan bunu bir tane izahı vardır, beceriksizsindir. Koordinasyonun bozuktur, antrenmanı vardır çalışırsın düzeltirsin ya da akılla ayak aynı şeyi düşünmüyordur. Bu oyuncuda ya var olan bir şeydir ya da yoktur."