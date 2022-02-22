Tümer Metin'den Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram için sert sözler!

Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Tivibuspor'da yorumlayan Tümer Metin, Galatasaray'ın tecrübeli ismini sert sözlerle eleştirdi. İşte o sözler;
Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Tivibuspor'da yorumlayan Tümer Metin, Galatasaray'ın tecrübeli ismini sert sözlerle eleştirdi. İşte o sözler;
"Ekran başındaki seyirciyi de stadaki taraftarı da yeşil zeminin üzerine çeken bir maç izledik. Maçın kalitesi değil söylediğim, aksiyonları. Hakemle başlayacağım, maçı hakem üzerinden değerlendirmem ben. Dört penaltı var. Üçünü VAR vermiş. Arda Kardeşler 2 penaltı çaldı 1'ini iptal etti. Beş penaltıya şahit olduğumuz, biri iptal olan. Maçın bütün hikayesini son 10-12 dakikada bambaşka yerden okuduğumuz, enteresan bir maç oldu. Galatasaray'ın hayati bir üç puan kazandığını söyleyelim. Göztepe'nin de elindeki üç puanı verdiğini söyleyebiliriz."
"Bu maçın en önemli konularından bir tanesi iki takım adına da bireysel hatalardı. Göztepe, kendi bireysel hatalarıyla ve teknik direktörünün yaptığı oyuncu değişikliğiyle maçı verdi. Maç 2-1'ken hem Aytaç hem de Jahovic hamlesi çok doğru hamleler gibi gözükmedi. Bireysel hatalar maça damga vurdu. İki takım adına da. Maçın bitişiyle birlikte kazanan takımın teknik adamı muhtemelen oradan dem vurucaktır. Zor atmosferde, zor bir deplasmanda, bu zor haftada böyle bir psikolojik savaşın içinde, öyle ya da böyle üç puanı hanesine yazdı."
"Arda Kardeşlerin verip iptal ettiği Gomis'in şutunda stopere çarpan top, bir hakemin oyunun akışında çalabileceği bir pozisyon. Ancak bir daha tekrarını izlersen geri dönebilirsin. Onun dışında maçın içindeki bütün penaltıların doğru olduğu kanaatindeyim. VAR'ın müdahalelerinin de yerinde olduğu kanaatindeyim.Galatasaray adına hayati bir üç puan. Maçın can sıkıcı tarafı ilk yarıdaki oyun. İlk yarıdaki istatistikler. İkinci yarı da 2-1'den sonra Emre'nin oyuna girmesi, biraz Cicaldau'yla orta sahaları tutma ve Gomis'i oyuna atan Torrent'in maçı çeviren hamleleri gibi göründü."
"Maçın genelini konuşacak olursak Galatasaray bir vasatlar topluğu. Bu kadar vasat performans gösteren oyuncu topluluğu bir aradayken hem maç kazanman, geçtim maçı kazanmayı ligde barına bilmen ya da bir dominant oyuna sahip olabilmen çok zor. Maçı izlerken hem Taylan'ın hem de Ömer Bayram'ın benzer penaltı pozisyonları oldu. Biz de uzun yıllar top oynadık. Benim antrenmanda bile elime böyle bir top çarpmadı. 20-30 metreden gelen topa ayağını kaldırıp elinle buluşturuyorsan bunu bir tane izahı vardır, beceriksizsindir. Koordinasyonun bozuktur, antrenmanı vardır çalışırsın düzeltirsin ya da akılla ayak aynı şeyi düşünmüyordur. Bu oyuncuda ya var olan bir şeydir ya da yoktur."
"Bu kadar yok olan veya olmayan, ister istemez beklenti de yüksekse baskı altında yapamadıkları ortaya çıkıyor. Aynı şeyi 2-2 olduktan sonra Göztepe tarafı için gördük. İşler kötü giderken baskı altında oyuncular gerçekten çok zorlanıyorlar. Karaketer diyoruz, oyuncuya karaktersiz mi demek istedin? diyorlar. Hayır oyuncunun bir oyun karakteri vardır. Baskı altında yapabildiği işlerle anlatırız bunu. Çok net gördük ki iki takımın da içinde bulundukları pozisyon çok etkilemiş."
"Oyunun büyük bir bölümünü Göztepe'nin daha iyi oynadığını, Galatasaray'ın sahneyi iyi terk ettiğini, eline geçen son çeyrekteki fırsatları iyi değerlendiğini söyleyelim. Bu sezon iki ileri bir geri görüntüsüyle değil Torrent, Fatih hocayı da getirelim yanına dünyanın en iyi 2-3 hocasını da koyalım akıl olarak, bu kadronun yapabileceği bu kadar. Can çekişerek sezonu tamamlayacak bir kadro. Yani bunu ne özgüvenle, ne puan durumundaki yerinle, ne bu oyuncuların daha önceki takımlarında yaptıklarıyla falan alakası yok."
"Göztepe'nin hocası Aytaç'ı oyuna atıyor. Ligin ilk yarısı Galatasaray'ın oyuncusuydu Aytaç. Bu maçta sonradan oyuna giriyor. Şimdi sizin Aytaç'a güvendiğiniz haftalar oldu. Seneye bu maçta izlediğimiz Galatasaray kadrosundan minumum 5 oyuncusunu da başka takımlarda görebiliriz. O takımlarda oynarken de göremeye bilirsin. Sonradan oyuna girer, takımın temelini oluşturacak gibi değil. O takımlarda performansı üst düzey olacak ki gelip sende hem üzerine koysun hem de sana yardımcı olsun. Öyle oyuncular da değildi."
"Torrent tam maç biterken Gomis ve Emre Kılınç hamlesiyle biraz ilerde kalabildi. Yoksa Cicaldau ve Berkan ikilisi yine kaleye götürmeyecek ikiliydi. İki ileri bir geri, kritik hayati bir üç puan aldı Galatasaray çünkü fikstürde zor. Bu maç kaybetsen içerde Rize'yle oynuyorsun. Ne olacağı belli değil. Aynı savaşın içindesin. Haftaya da Konya'ya gidiyorsun ve sonra da Beşiktaş derbisi var."