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Galatasaray Rizespor maçında bir penaltı kararı daha!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile devam ederken Galatasaray lehine bir penaltı kararı daha verildi. Kaleci Tarık'ın müdahalesi ile Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk VAR'a gitti ve obeyaz noktayı gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 20:36 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 20:40
Galatasaray Rizespor maçında bir penaltı kararı daha!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Galatasaray sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile devam ederken Galatasaray lehine bir penaltı kararı daha verildi.

Kaleci Tarık'ın müdahalesi ile Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk VAR'a gitti ve obeyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Ryan Babel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maça eşitliği getirdi: 2-2.

İŞTE PENALTI POZİSYONU:

NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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