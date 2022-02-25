Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten kura yorumu! Barcelona eşleşmesi...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dünya devi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent kura sonrası eşleşmeyi değerlendirdi. Barcelona'nın son dönemde çok gelişim gösterdiğini kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Seçenekler arasında en kötüsüydü" yorumunu yaptı.

İşte o açıklamalar:



Domenec Torrent: Barcelona, dünyanın şu anda en formda takımlarından biri. Dün, Napoli'ye karşı oynadıkları oyunla neler yapabileceklerini gösterdiler. Bizi çok şaşırtmayacaklar, ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz.

Bizim için çok özel bir maç. Çok uzun süreler Barcelona'da çalıştık. Taraftarı olduğumuz bir takım tabii ki de. Elimizden gelen her şeyle Galatasaray'ı savunacağız.

Barcelona, seçenekler arasındaki en kötüsüydü. Son dönemde çok gelişim gösterdiler.