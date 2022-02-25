Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten kura yorumu! Barcelona eşleşmesi...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten kura yorumu! Barcelona eşleşmesi...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Galatasaray dünya devi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent kura sonrası yaptığı açıklamada eşleşmeyi değerlendirdi. İspanyol çalıştırıcı, Katalan ekibinin seçenekler arasında en kötüsü olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 14:46 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 14:55
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten kura yorumu! Barcelona eşleşmesi...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dünya devi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent kura sonrası eşleşmeyi değerlendirdi. Barcelona'nın son dönemde çok gelişim gösterdiğini kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Seçenekler arasında en kötüsüydü" yorumunu yaptı.

İspanyol basınından jet Galatasaray yorumu! Devamını Oku BUNU DA OKU

İşte o açıklamalar:

Domenec Torrent: Barcelona, dünyanın şu anda en formda takımlarından biri. Dün, Napoli'ye karşı oynadıkları oyunla neler yapabileceklerini gösterdiler. Bizi çok şaşırtmayacaklar, ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz.

Bizim için çok özel bir maç. Çok uzun süreler Barcelona'da çalıştık. Taraftarı olduğumuz bir takım tabii ki de. Elimizden gelen her şeyle Galatasaray'ı savunacağız.

Barcelona, seçenekler arasındaki en kötüsüydü. Son dönemde çok gelişim gösterdiler.

G.Saray'ın rakibi eski günlerine mi dönüyor? İşte son durum Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Galatasaray'da sular kaynıyor! Yusuf Günay'dan Burak Elmas'a şok sözler...
Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi kura! Barcelona İstanbul'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor