Fenerbahçe'ye sürpriz golcü adayı Anthony Modeste! Galatasaray...

Bu sezon forvetlerinden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe artık bu krize son vermek istiyor. Yeni sezon planlamasına start veren Sarı-Lacivertliler özellikle forvet konusunun üzerinde titizlikle duruyor. Birçok ismi mercek altına alan ve araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda Wasserman menajerlik şirketiyle yoğun pazarlıklara devam eden Sarı-Lacivertliler'e Köln'de forma giyen Anthony Modeste önerildi.







Ferdi gibi Wasserman'a bağlı bir futbolcu olan Fransız forvet bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Köln formasıyla 25 maçta 18 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki Modeste'nin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin Wasserman menajerlik şirketinin önerisiyle masaya gelen yıldız futbolcuyu ciddi şekilde gündemine aldığı öğrenildi.



