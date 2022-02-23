Haberler Galatasaray Fenerbahçe'ye sürpriz golcü adayı Anthony Modeste! Galatasaray...

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü adayı Anthony Modeste! Galatasaray...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, golcü sorununu kaliteli bir ismi kadrosuna katarak çözmek istiyor. Sarı-lacivertlielr arayışlarına devam ederken, Ferdi Kadıoğlu'nun menajerlik şirketi tarafından Anthony Modeste önerildi. Transferde Galatasaray detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe sürpriz golcü adayı Modeste! Galatasaray...

Bu sezon forvetlerinden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe artık bu krize son vermek istiyor. Yeni sezon planlamasına start veren Sarı-Lacivertliler özellikle forvet konusunun üzerinde titizlikle duruyor. Birçok ismi mercek altına alan ve araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda Wasserman menajerlik şirketiyle yoğun pazarlıklara devam eden Sarı-Lacivertliler'e Köln'de forma giyen Anthony Modeste önerildi.


Fenerbahçe sürpriz golcü adayı Modeste! Galatasaray...

Ferdi gibi Wasserman'a bağlı bir futbolcu olan Fransız forvet bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Köln formasıyla 25 maçta 18 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki Modeste'nin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin Wasserman menajerlik şirketinin önerisiyle masaya gelen yıldız futbolcuyu ciddi şekilde gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe sürpriz golcü adayı Modeste! Galatasaray...

G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

Takvim'in derlediği habere göre Modeste 2018-19 sezonunun başında G.Saray'ın da gündeminde yer almıştı. Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki günlerde Fransız yıldız için resmi adımlar atacağı gelen bilgiler arasında.

DİĞER
Son Dakika Haberi: Gedson Fernandes Galatasaray’ı pişman etti! Süper Lig’de istatistikleri alt üst etti: Henüz 3 maçta…
Destan 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Karşında it değil, kurt var Çinli! Biz ölsek de devletimizi satmayız”
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor